Ali Öztunç: Sandıkta Alamadıkları Seçimi Mahkeme Salonlarında Almaya Çalışıyorlar - Son Dakika
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Ali Öztunç: Sandıkta Alamadıkları Seçimi Mahkeme Salonlarında Almaya Çalışıyorlar

20.09.2022 22:36
Ali Öztunç: Sandıkta Alamadıkları Seçimi Mahkeme Salonlarında Almaya Çalışıyorlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan ve yarın duruşması yapılacak olan davaya ilişkin, “Sandıkta alamadıkları seçimi mahkeme salonlarında almaya çalışıyorlar. Yargıladıkları, İBB Başkanı’mız Ekrem İmamoğlu değil, 16 milyon İstanbullunun iradesidir” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan ve yarın duruşması yapılacak olan davaya ilişkin, "Sandıkta alamadıkları seçimi mahkeme salonlarında almaya çalışıyorlar. Yargıladıkları, İBB Başkanı'mız Ekrem İmamoğlu değil, 16 milyon İstanbullunun iradesidir" dedi.

Ali Öztunç, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan ve yarın duruşması yapılacak olan davaya ilişkin değerlendirmede bulundu. Öztunç, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sandıkta alamadıkları seçimi mahkeme salonlarında almaya çalışıyorlar. Yargıladıkları, İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu değil, 16 milyon İstanbullunun iradesidir."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ali Öztunç: Sandıkta Alamadıkları Seçimi Mahkeme Salonlarında Almaya Çalışıyorlar - Son Dakika

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