Ali Öztunç: Ortahisar Belediyesi'nin "Kaçak Yapılar Yıkıldı" Açıklaması Kuyruklu Bir Yalan. Bildiğiniz Peribacası, Mağara Kepçeyle Yıkıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kapadokya'da peribacalarının kepçeyle yıkıldığı iddiası üzerine Ortahisar Belediyesi'nin yaptığı "Kaçak yapılar yıkıldı" açıklamasına tepki gösterdi. Öztunç, "Bu açıklama kuyruklu bir yalandır. Bildiğiniz peribacası, mağara kepçeyle yıkıldı. O kadar kolay yalan söylüyorlar ki hiç yüzleri de kızarmıyor" dedi.

Ali Öztunç, Kapadokya'daki yol çalışması nedeniyle Nevşehir'in Ortahisar Beldesi'ndeki bazı peribacalarının kepçeyle yıkıldığını öne sürmüştü. Ortahisar Belediyesi, bugün sosyal medya hesabında, "Bölgemizdeki kaçak yapılarla mücadele kapsamında; önceki yıllarda izinsiz yapılmış kaçak WC üniteleri, Kapadokya Alan Başkanlığı'nın emirleri doğrultusunda kaldırılmaktadır. Olay tamamen bundan ibarettir" açıklamasıyla birlikte bazı görseller paylaştı.

"PERİBACASI, MAĞARA KEPÇEYLE YIKILDI"

Ali Öztunç, Ortahisar Belediyesi'nin bu açıklamasına tepki gösterdi. Öztunç, sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı:

"Benim paylaştığım Kapadokya ihanetinin ardından Ortahisar Belediyesi, 'Kaçak yapılar kaldırıldı' açıklaması yaptı. Bu açıklama kuyruklu bir yalandır. Bildiğiniz peribacası, mağara kepçeyle yıkıldı. O kadar kolay yalan söylüyorlar ki hiç yüzleri de kızarmıyor."