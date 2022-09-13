Ali Öztunç'tan 'Peribacaları' Paylaşımı: "Yol Yapacağız Diye Milyonlarca Yıllık Peribacaları Yıkılıyor" - Son Dakika
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Ali Öztunç'tan 'Peribacaları' Paylaşımı: "Yol Yapacağız Diye Milyonlarca Yıllık Peribacaları Yıkılıyor"

13.09.2022 14:52

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kapadokya’da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan peribacalarının iş makineleriyle yıkıldığına ilişkin video paylaştı. Öztunç, “Ortahisar-Göreme arasında yol yapacağız diye milyonlarca yıllık peribacaları yıkılıyor. Bu yapılan tarihe, Anadolu’ya ihanettir” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kapadokya'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan peribacalarının iş makineleriyle yıkıldığına ilişkin video paylaştı. Öztunç, "Ortahisar-Göreme arasında yol yapacağız diye milyonlarca yıllık peribacaları yıkılıyor. Bu yapılan tarihe, Anadolu'ya ihanettir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan peri bacalarının olduğu bölgedeki yol yapım çalışmalarıyla ilgili sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Öztunç'un Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bakanlığın sosyal medya hesaplarını etiketleyerek yaptığı paylaşım şöyle:

"UNESCO Dünya Kültür mirası listesinde bulunan Kapadokya'daki peri bacaları iş makineleriyle yıkılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Mehmet Nuri Ersoy tarih, kültür ve turizm adına binlerce yıllık mirasımıza, varlığımıza iş makineleri saldırıyor. Göreviniz bu rezalete son vermektir.

Ortahisar- Göreme arasında yol yapacağız diye milyonlarca yıllık peribacaları yıkılıyor. Bu yapılan tarihe, Anadolu'ya ihanettir. Yol başka güzergahtan yapılabilir ama bu peribacaları bir daha asla gelmez. Bu ihanetin hesabını sormak boynumuzun borcu."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Ali Öztunç, Kapadokya, Ortahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Öztunç'tan 'Peribacaları' Paylaşımı: 'Yol Yapacağız Diye Milyonlarca Yıllık Peribacaları Yıkılıyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ali Öztunç'tan 'Peribacaları' Paylaşımı: "Yol Yapacağız Diye Milyonlarca Yıllık Peribacaları Yıkılıyor" - Son Dakika
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