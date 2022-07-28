Ali Öztunç'tan Eski Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'ye: Antika Dediğin Uçaklar Nasıl Çalışıyor - Son Dakika
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Ali Öztunç'tan Eski Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'ye: Antika Dediğin Uçaklar Nasıl Çalışıyor

28.07.2022 20:12

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Marmaris’te başlayan orman yangınına Türk Hava Kurumu’na (THK) ait uçaklarla müdahale edildiğini söyledi. Öztunç, eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye “Geçtiğimiz yılki yangında bu uçakları kullanın dediğimizde onlar antika diye açıklama yapan eski bakan Pakdemirli bak antika dediğin uçaklar nasıl çalışıyor” diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Marmaris'te başlayan orman yangınına Türk Hava Kurumu'na (THK) ait uçaklarla müdahale edildiğini söyledi. Öztunç, eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye "Geçtiğimiz yılki yangında bu uçakları kullanın dediğimizde onlar antika diye açıklama yapan eski bakan Pakdemirli bak antika dediğin uçaklar nasıl çalışıyor" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Marmaris'te bu akşam başlayan yangına THK'ya ait uçaklarla müdahale edildiğini söyledi. CHP'li Öztunç, eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye "Antika dediğin uçaklar nasıl uçuyor" diye sordu. Öztunç, sosyal medya hesabında uçakların videosunu paylaştı ve şu açıklamayı yaptı:

"ESKİ BAKAN PAKDEMİRLİ BAK ANTİKA DEDİĞİN UÇAKLAR NASIL ÇALIŞIYOR"

"Marmaris'teki yeni yangında Türk Hava Kurumuna ait uçaklar kullanılmaya başlandı. Geçtiğimiz yılki yangında bu uçakları kullanın dediğimizde onlar antika diye açıklama yapan eski bakan Pakdemirli bak antika dediğin uçaklar nasıl çalışıyor."

BEKİR PAKDEMİRLİ THK UÇAKLARI İLE İLGİLİ NE DEMİŞTİ

Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin THK'ya ait uçaklarla ilgili hurda olduğunu, antika olduğunu, uçamayacağını ileri sürmüştü. Pakdemirli, "Vizontele'de vardı ya, kaputu açıyorlar, motor yok, işte öyle" derken bir başka açıklamasında ise "Uçaklar hantal, hurda uçamaz, motorları çalışmıyor" demişti.

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Kaynak: ANKA

Bekir Pakdemirli, Ali Öztunç, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Öztunç'tan Eski Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'ye: Antika Dediğin Uçaklar Nasıl Çalışıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ali Öztunç'tan Eski Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'ye: Antika Dediğin Uçaklar Nasıl Çalışıyor - Son Dakika
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