Ali Öztunç'tan Kapadokya'daki Yol Çalışmasına Tepki: "Eğer Devam Ederlerse Peribacaları Yıkılacak. - Son Dakika
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Ali Öztunç'tan Kapadokya'daki Yol Çalışmasına Tepki: "Eğer Devam Ederlerse Peribacaları Yıkılacak.

07.09.2022 15:03

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, peribacalarıyla ünlü Kapadokya’da yapılan yeni yola ilişkin, “Buradan yolun geçmesi için milyonlarca yılda oluşan bu peribacaları yıkılacak ve buradan yol geçecek. Yol yapılmalı mı? Evet, bir daha söylüyoruz; yol yapılmalı ama buradan değil, alternatif güzergahtan yol yapılmalı. Alternatif güzergahtan giderseniz bu peribacalarını kurtarırsınız, yolu da yapmış olursunuz. Biraz uzarmış; uzansın, önemli değil o. Eğer devam ederlerse maalesef bu peribacaları yıkılacak. Bu da Türk turizmine, Türk tarihine, Türk kültürüne, Anadolu’nun tarihine büyük bir darbe olacaktır” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, peribacalarıyla ünlü Kapadokya'da yapılan yeni yola ilişkin, "Buradan yolun geçmesi için milyonlarca yılda oluşan bu peribacaları yıkılacak ve buradan yol geçecek. Yol yapılmalı mı? Evet, bir daha söylüyoruz; yol yapılmalı ama buradan değil, alternatif güzergahtan yol yapılmalı. Alternatif güzergahtan giderseniz bu peribacalarını kurtarırsınız, yolu da yapmış olursunuz. Biraz uzarmış; uzansın, önemli değil o. Eğer devam ederlerse maalesef bu peribacaları yıkılacak. Bu da Türk turizmine, Türk tarihine, Türk kültürüne, Anadolu'nun tarihine büyük bir darbe olacaktır" dedi.

Ali Öztunç, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'da, peribacaları ve Bizans dönemi manastırlarının bulunduğu alandaki yeni yol çalışmasına tepki gösterdi. Öztunç, bugün bölgede yaptığı incelemelerin ardından şunları söyledi:

"Alan Başkanlığı'nın organizatörlüğünde, başkanlığında yapılan yol eğer devam ederse şu gördüğünüz peribacaları kalmayacak. Bunların yıkılması gerekiyor, yani bunların kesilmesi gerekiyor. Buradan yolun geçmesi için milyonlarca yılda oluşan bu peribacaları yıkılacak ve buradan yol geçecek. Yol yapılmalı mı? Evet, bir daha söylüyoruz; yol yapılmalı ama buradan değil, alternatif güzergahtan yol yapılmalı. Alternatif güzergahtan giderseniz bu peribacalarını kurtarırsınız, yolu da yapmış olursunuz. Biraz uzarmış; uzansın, önemli değil o. Eğer devam ederlerse maalesef bu peribacaları yıkılacak. Bu da Türk turizmine, Türk tarihine, Türk kültürüne, Anadolu'nun tarihine büyük bir darbe olacaktır.

"KOMEDİ FİLMİ ÇEVİRİN DENSE GERÇEKTEN BU KADARI YAPILAMAZ"

Bu, yolun bittiği yer. Hemen altı, Saklı Kilise'nin olduğu bölge. Dünyanın herhalde hiçbir yerinde böyle bir şey yoktur. Tarihi bir yer var, saklı bir kilise var, hemen üstüne yol yapıyorsunuz. Gerçekten bu komedi. Buradan devam ederse eğer, peribacaları yıkılacak. Bu yolun yapılması gerekiyor mu? Evet, bir kez daha söylüyoruz; yol şart. Doğal gaz da buralara gelmeli ama güzergahı bu olmamalı. Güzergahın değiştirilmesi gerekiyor ki bu peribacalarını kurtaralım. Artı; bu bölgenin altında Saklı Kilise denilen bölge var, herhalde milyonlarca turist bu kiliseyi görmek için geliyor Türkiye'ye. Geldiğinde para bırakıyor; geldiğinde konaklama yapıyor, yemek yiyor, uçağa biniyor, taksi kiralıyor, velhasıl-ı kelam ülkenin ekonomisine katkı sağlıyor. Ama şimdi turistin gelmelerine gerekçe olan bu Saklı Kilise'nin üzerine yol yapıyoruz. Birisi dese ki 'bir komedi yazın, komedi filmi çevirin' dense gerçekten bu kadarı yapılamaz."

YORUMLAR
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Nevşehir'de konuştu Açıklaması CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Nevşehir'de konuştu Açıklaması
Kaynak: ANKA

Ali Öztunç, Kapadokya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Öztunç'tan Kapadokya'daki Yol Çalışmasına Tepki: 'Eğer Devam Ederlerse Peribacaları Yıkılacak. - Son Dakika

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