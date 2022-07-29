Gurbetçi Yurttaş CHP'li Tezcan'a Yakındı: "Bulgaristan Sınırında Saatlerce Bekledik. Hasret Giderelim Diyoruz. Burnumuzdan Getiriyorlar"

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Kapıkule Sınır Kapısı'nda Almanya'dan gelip Şırnak'a gidecek olan Halil isimli yurttaşın dertlerini dinledi. Yurttaş, "Dün akşam Bulgaristan sınırında belki saatlerce bekledik. 7- 8 saat mi, yani 3 kilometrelik yerde 8 saat. Çok sıkıntı çekiyoruz. Biz buraya gelmek için can atıyoruz insanlarımızı, vatanımızı görelim, hasret giderelim diye. Burnumuzdan getiriyorlar" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ile CHP milletvekilleri Vecdi Gündoğdu, Utku Çakırözer ve Yüksel Mansur Kılınç, Parti Meclisi üyesi Umut Akdoğan ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bugün Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda "Sıla Yolu" projesi ile ilgili açıklama yaptı.

Proje hakkında bilgi veren Tezcan daha sonra gümrük kapısından Türkiye'ye giriş yapan yurttaşlarla sohbet etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, sınırdan geçerek Türkiye'ye gelenlere yönelik kaleme aldığı mektubu ve partisinin "Sıla Yolu" projesiyle ilgili hazırladıkları broşürleri dağıtan Tezcan, Almanya'dan geldiğini ve isminin Halil olduğunu söyleyen bir yurttaşın sorunlarını da dinledi.

Bülent Tezcan, Recep Gürkan ve Halil isimli gurbetçi arasında şu diyalog yaşandı:

Tezcan: Nereden geliyorsunuz?

Halil: Almanya'dan geliyorum.

Tezcan: Almanya'nın neresinden?

Halil: Lörrach'tan.

Gürkan: Lörrach bizim kardeş şehrimiz. Geçen hafta geldim ben oraya, iki saat kaldım.

"ÇOK SIKINTI YAŞIYORUZ"

Tezcan: Memleket neresi burada?

Halil: Ben Şırnaklıyım.

Tezcan: Şırnak'a kadar kara yolu ile mi gideceksiniz?

Halil: İnşallah.

Tezcan: Kaç günde geldiniz buraya kadar?

Halil: Neredeyse iki gün.

Tezcan: Yolda bir sıkıntı yaşıyor musunuz?

Halil: Çok sıkıntı yaşıyoruz.

"AZ PERSONELLE BİZE EZİYET ÇEKTİRİYORLAR"

Tezcan: Nedir mesela?

Halil: Bizi çok bekletiyorlar. Az personelle Sırplar, Bulgarlar gümrükte bize çok eziyet çektiriyorlar. Keşke ben de diyordum ki bir şey nasip olsa da…

Gürkan: Bütün Türkiye duyuyor işte.

Tezcan: Bunları dinlemek için geldik.

Halil: Dün akşam Bulgaristan sınırında belki saatlerce bekledik. 7- 8 saat mi, yani 3 kilometrelik yerde 8 saat. 3 kilometre ya. Millet korna çalıyor, tepkisini dile getiriyor ama dinleyen yok maalesef. Çok sıkıntı çekiyoruz. Biz yardım bekliyoruz. Biz buraya gelmek için can atıyoruz insanlarımızı, vatanımızı görelim, hasret giderelim diye. Burnumuzdan getiriyorlar yolda. Hayat da çok pahalı olmuş, uçak biliyorsunuz. Bizim insanlarımız genelde arabalarıyla geliyorlar.

Tezcan: Uçak biletleri çok mu yüksek?

Halil: Çok yüksek, evet. İnsanların gelir seviyesi de düştü.

Tezcan: Türkiye'de şöyle bir yanılgı var. Şöyle düşünüyor insanlar, euro çok yükseldi, onun için uçak parası yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza dokunmaz, diyorlar. Böyle mi, değil mi?

Halil: Hayır, kesinlikle böyle değil.

Tezcan: Nasıl?

Halil: Yağ meselesi çıktı Türkiye'de. Bir yağ bir euro iken 5 euroya gitmişse ve maaş hiç ileriye gitmemişse, değişmemişse bunun ne anlama geldiğini lütfen herkes anlasın yani.

"SORAN, SAHİP ÇIKAN YOK"

Tezcan: Anladım, uçak biletleri yüksek diyorsunuz.

Halil: Uçak biletleri yüksek, yolda eziyet çekiyoruz. Soran yok, sahip çıkan yok.

Tezcan: Bu sorunları dinleyeceğiz, duyacağız ve çözmek için el birliğiyle çalışacağız.

Halil: Biz istiyoruz ki, partisiz bir şekilde, bu vatan için kim dürüst çalışıyorsa Rabb'im onu nasip eylesin."

BULGARLAR VİZE ALMADAN SADECE KİMLİK KARTLARINI GÖSTEREREK TÜRKİYE'YE GİREBİLİYOR

Türk vatandaşlarına gümrük kapılarında sıkıntılar yaratan Bulgaristan'ın vatandaşlarına ise Türkiye iki gün önce sadece kimlik kartlarıyla giriş kolaylığı getirildi. Resmi Gazetede 27 Temmuz'da yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün kalış süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak, kimlik kartları ile girebilecekler. Bulgarlar bu değişiklik öncesinde yine vizesiz, ancak pasaportla giriş yapabiliyordu. Türk vatandaşları ise Bulgaristan'a ancak AB vizesi alarak girebiliyor.