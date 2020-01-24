CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

" (Berlin Bildirisi) Meşruiyetin yorumlanması eksik yapılmamalıdır. Biz şimdiye kadar iktidara sürekli olarak 'Libya'daki meşru hükümetle anlaşma imzalıyoruz' dedikleri zaman bu meşruiyetin eksik bir meşruiyet anlayışı olduğunu söyleyegeldik. Tobruk'taki Temsilciler Meclisinin de bu meşruiyetin bir parçası olduğunu söyleyegeldik"

"BM'nin Berlin konferansıyla birlikte tekrar Libya sorununun çözümünde öne çıkan önemli bir örgüt olarak kabul edilmesidir"

"2259 sayılı Güvenlik Konseyi kararına defalarca atıfta bulunulduğu gibi barış sürecinin ve diyalog sürecinin ve arabuluculuğu BM'nin öncülüğünde yürütülmesi gerektiği de Berlin Bildirisinin önemli sonuçlarından biri olmuştur."

"(Berlin Bildirisi) Üstü kapalı olarak bazı terör unsurlarının özellikle Suriye'den Libya'ya gönderilmesinin doğru olmadığı şeklindeki ifadeler. Bunlar Berlin Bildirisinin 13, 14 ve 20'nci maddelerinde çok net bir şekilde ifade ediliyor. Bunlar aslında dolaylı olarak ismi anılmadan Türkiye'ye yapılan uyarılardır"

"CHP olarak defalarca dile getirdiğimiz gibi, 1970 sayılı BMGK kararının Libya'ya herhangi bir silah sevkiyatı veya silah yardımı yapılmasını yasaklamış olmasıdır. Bu da Berlin Bildirisinin 18'inci maddesinde hatırlatılmaktadır"