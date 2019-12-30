CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz: "(Libya) Meclise gelecek tezkereye olumsuz baktığımızı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz: '(Libya) Meclise gelecek tezkereye olumsuz baktığımızı... - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz: "(Libya) Meclise gelecek tezkereye olumsuz baktığımızı...

6 saat önce

CHP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün açıklamaları ANKARA - CHP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, partisinin genel merkezinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyareti ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

CHP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün açıklamaları ANKARA - CHP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, partisinin genel merkezinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyareti ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz: (Libya) Meclise gelecek tezkereye olumsuz baktığımızı...

Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Ünal Çeviköz, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:18 Kaynak: AA
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