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CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz: "(Libya) Meclise gelecek tezkereye olumsuz baktığımızı...
6 saat önce
CHP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün açıklamaları ANKARA - CHP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, partisinin genel merkezinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyareti ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:18 Kaynak: AA
CHP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün açıklamaları ANKARA - CHP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, partisinin genel merkezinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyareti ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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