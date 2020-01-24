CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz: "(Yunanistan'ın adaları silahlandırma girişimi) İktidarın bu... - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz: '(Yunanistan'ın adaları silahlandırma girişimi) İktidarın bu... - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz: "(Yunanistan'ın adaları silahlandırma girişimi) İktidarın bu...

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (3 SON)

"( Yunanistan'ın Ege'de bazı adaları silahlandırma girişimleri) Uzun zamandan beri Yunanistan'ın uluslararası anlaşmalardan ve ikili anlaşmalardan doğan bazı yükümlülüklerini yerine getirmediği görülüyor. özellikle silahsızlandırılmış statüsü bulunan bazı adaların silahlandırılması Yunanistan'ın bu yükümlülüklerini yerine getirmediğinin en somut göstergesi"

"Bunları sadece tespit etmek ve bunları kamuoyuna bu şekilde yansıtmakla kalmamak gerekir. İktidarın aynı zamanda bu durumu düzeltmek için de adımlar atmasını beklemek gerekir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz: (Yunanistan'ın adaları silahlandırma girişimi) İktidarın bu...

Cumhuriyet Halk Partisi, Yunanistan, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:19 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Muğla'da deniz çekildi! Depremle alakası var mı?
Muharrem İnce, seçim öncesinde Erdoğan'a sarf ettiği sözler yüzünden tazminat ödeyecek UNESCO korumasındaki 7 bin yıllık Diyarbakır surlarına balkon yapıldı Ziya Selçuk'tan tartışma yaratan çizimlerle ilgili açıklama: Eğer kasıtlı ise bunu onaylamamız söz konusu olamaz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 20:36:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz: "(Yunanistan'ın adaları silahlandırma girişimi) İktidarın bu... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]