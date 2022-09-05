Denizlili Yevmiye Çalışanı: "68 Yaşındayım Fakirlikten Yevmiyeye Geliyorum" - Son Dakika
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Denizlili Yevmiye Çalışanı: "68 Yaşındayım Fakirlikten Yevmiyeye Geliyorum"

05.09.2022 14:22

CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli’nin Çal ilçesinde yevmiyeyle çalışan kadınları dinledi. Karaca’nın “Ne istiyorsunuz” sorusuna bir yevmiye çalışanı, “Ne isteyelim kızım bak mahsulümüz para etmiyor. Kazanıyoruz ilaca veriyoruz, gübreye veriyoruz. Bu ilacın, gübrenin bir önüne geçsinler. Bizim mahsulümüz para etmiyor. Buğdayımız indi geldi 5 liraya. 68 yaşındayım. Bu yaşta yevmiyeye geliyorum. Fakirlikten, yokluktan. Ne yapalım, 5-10 kuruş alırsak; buna yağ alalım buna tuz alalım diyoruz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli'nin Çal ilçesinde yevmiyeyle çalışan kadınları dinledi. Karaca'nın "Ne istiyorsunuz" sorusuna bir yevmiye çalışanı, "Ne isteyelim kızım bak mahsulümüz para etmiyor. Kazanıyoruz ilaca veriyoruz, gübreye veriyoruz. Bu ilacın, gübrenin bir önüne geçsinler. Bizim mahsulümüz para etmiyor. Buğdayımız indi geldi 5 liraya. 68 yaşındayım. Bu yaşta yevmiyeye geliyorum. Fakirlikten, yokluktan. Ne yapalım, 5-10 kuruş alırsak; buna yağ alalım buna tuz alalım diyoruz" dedi.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli'nin Çal ilçesinde bu sabah üzüm bağında yevmiyeyle çalışan kadınlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Biçer Karaca'nın "Ne istiyorsunuz" sorusuna bir çalışan "Aldığımız pahalı. Ceyran (elektrik) pahalı, su pahalı nasıl ödeyelim biz bunu. Devlet bir de bizi görsün. Buraya çekirdek ektik kuş yiyor. 20 torba gübreye 2 milyar 100 lira para verdim. Yazık değil mi bana? Nereden toplayayım bu çalışma ile amelelikle. 5 lira. Bu yevmiyeyle bu ödenir mi? Yevmiye de ucuz. Aldıklarımız pahalı, sattığımız ucuz. Bize azcık yardım etsin bu devlet. Bizi görsün artık bu rençberleri, fakirleri. Hep zengine vermesin" diye dert yandı.

"68 YAŞINDAYIM FAKİRLİKTEN YEVMİYEYE GELİYORUM"

Diğer yevmiye çalışanları, "Ne isteyelim kızım bak mahsulümüz para etmiyor. Kazanıyoruz ilaca veriyoruz, gübreye veriyoruz. Bu ilacın, gübrenin bir önüne geçsinler. Bizim mahsulümüz para etmiyor. Buğdayımız indi geldi 5 liraya. 68 yaşındayım. Bu yaşta yevmiyeye geliyorum. Fakirlikten, yokluktan. Ne yapalım, 5-10 kuruş alırsak; buna yağ alalım buna tuz alalım diyoruz." dedi.

"HAZİNE ARAZİLERİNİN SATIMINI İSTİYORLAR"

Bir başka kadın çiftçi, "Sizlere makamınıza gelip dertlerimizi anlatamıyoruz. Siz bizleri dinleyin çare olun. Bu tarlaların hazineleri (hazine arazisi) var. Bize bir çeşit yardımcı olsunlar" dedi.

Karaca'nın "Ne istiyorsunuz" sorusuna başka bir çiftçi ise, "Bu hazine arazilerinin satımını istiyorlar. Tapularını alacaklar. Şu köyde Hazine (arazisi) var" yanıtını verdi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Denizlili Yevmiye Çalışanı: '68 Yaşındayım Fakirlikten Yevmiyeye Geliyorum' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizlili Yevmiye Çalışanı: "68 Yaşındayım Fakirlikten Yevmiyeye Geliyorum" - Son Dakika
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