CHP Genel Başkan Yardımcısı Emre:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, genç nüfusun Türkiye'nin, Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri karşısındaki en büyük avantajı olduğunu belirtti.

CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emre, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası dolayısıyla "Gençlik Raporu" yayınladıklarını bildirdi.

Raporda, gençliğin eğitim, işsizlik, güvencesizlik, fırsat eşitliği, kaliteli eğitime erişim, kayıt dışı istihdam, sosyal dışlanmışlık gibi temel sorunlarının ele alındığını belirten Emre, "Genç nüfus Türkiye'nin, Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri karşısındaki en büyük avantajıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Emre, genç yoğunluğu olan nüfusun iyi bir eğitime ve yeteneklerini ortaya koyabilecekleri işlere erişebilmeleri durumunda, Türkiye'nin tüm alanlarda hedeflerini yakalamasının mümkün olacağına dikkati çekti.

Türkiye'de üniversite sayısının artmasına rağmen gençlerin kaliteli eğitime erişip erişemedikleri konusunun kaygı verici olduğunu ileri süren Emre, "Gençlerin kaliteli eğitime erişimi sağlanmalı, eğitim sistemi istihdam üzerine planlanmalı, konuya akılcı çözümler getirilerek ivedilikle uygulanması sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kayıt dışı genç istihdam

Emre, gençlere ilişkin sorunların arasında kayıt dışı genç istihdamın da yer aldığını belirterek şunları kaydetti:

"TÜİK'in 2019 yılı için kayıt dışı istihdam oranı açıklaması yüzde 34,5'tir. Bu durum bize her üç kişiden birinin kayıt dışı olarak istihdam edildiğini göstermektedir. Yine Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 'Genç İstihdamda Küresel Trendeler 2020' raporuna göre, dünyadaki gençlerin yüzde 77'si kayıt dışı istihdam edilirken, bu oranın Türkiye için yüzde 66 olduğu belirtilmektedir."

Yunus Emre, koronavirüs salgını sürecinde sınav tarihi değişikliklerinin gençlerin moralini bozduğu değerlendirmesini yaptı. Gençlerin geleceğe umutla bakabilmesi için istihdam, eğitim, katılım gibi meselelerde ciddi iyileşmelerin sağlanması gerektiğini dile getiren Emre, "Unutulan, görmezden gelinen, ikinci plana atılan gençlerimiz daha öğrenim hayatlarında fırsat eşitliğinden yararlanamazken, eğitimlerini tamamlamadan iş bulma kaygısı ile yüzleşmektedir." ifadelerine yer verdi.

Emre, gençlerin toplumsal, ekonomik ve siyasi hayatta kendilerine bir yer edinememiş olmasının sosyal dışlanma verisi olarak ortaya çıktığını belirterek bunu aşabilmenin yolunun da bu alanlardaki engellerin kaldırılması, ekonomik, politik ve toplumsal hayata katılım ile mümkün olduğunu kaydetti.