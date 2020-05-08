CHP Genel Başkan Yardımcısı Emre: "Üretim çarkları döndürülürse normalleşme başlayabilir" - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Emre: 'Üretim çarkları döndürülürse normalleşme başlayabilir' - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Emre: "Üretim çarkları döndürülürse normalleşme başlayabilir"

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, "Ekonominin aktörleri desteklenir, üretim çarkları döndürülürse normalleşme başlayabilir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Emre:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, "Ekonominin aktörleri desteklenir, üretim çarkları döndürülürse normalleşme başlayabilir." ifadelerini kullandı.

Emre, yaptığı yazılı açıklamada, normalleşmenin en başta ekonomiden geçtiğini, bu süreçte çok büyük zarara uğrayan üretim süreci aktörlerinin desteklenmesi ve hane halkının gelir kaybının telafi edilmesi gerektiğini kaydetti.

Ekonomik ve toplumsal hasarların onarımının ve salgının yaralarının sarılmasının ancak bu şekilde mümkün olabileceğini belirten Emre, iktidarın normalleşmeyi sokağa çıkmayı, şehirler arası geçişleri kademelendirmek gibi güvenlik tedbirlerinin ötesinde bütüncül makro bir ekonomik yaklaşımla ele alması gerektiğini savundu.

CHP'li Yunus Emre, açıklamasına şöyle devam etti:

"Koronavirüs salgını sonrası normalleşme sürecinde iş yerini açamayan, işine gidemeyen, evine ekmek götüremeyen vatandaştan böyle bir ortamda normalleşme beklemek normal bir durum değildir. Ekonominin aktörleri desteklenir, üretim çarkları döndürülürse normalleşme başlayabilir. Ayrıca bu süreçte en büyük zararı gören ve hiçbir ekonomik-sosyal destek paketinden yararlanamayan kayıt dışı istihdamda olup işinden olanlar için de gerekli adımlar unutulmamalıdır. Yine normalleşmenin en önemli adımını oluşturacak şekilde ailelere insanca bir gelir sağlanır ve garanti altına alınırsa normalleşme de o kadar hızlı olacaktır."

İktidarın salgın sürecinde vatandaşına yardımcı olmaya çalışan, kendi yerelinde komşusuna destek vermek isteyen belediyelere engel çıkardığını savunan Emre, "Oysa salgının başından beri 'salgın küresel, mücadele ulusal' olduğunu vurgulayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aksine iktidar, bu mücadeleyi de ayrıştırdı, kutuplaştırdı. Belediyelerin büyük özverilerle hazırladığı kampanyaları engellemeye çalıştı. Belediyelerin yardımlarını 'paralel devlet' gibi akıl dışı açıklamalarla vatandaşa ulaştırmasını engelledi." ifadelerini kullandı.

Emre, iktidarın normalleşme sürecinde vatandaşların ikinci dalgadan korunması başta olmak üzere döviz kurlarının neden olacağı hane halkı gelir kayıplarını da önleyecek tedbirleri ivedilikle alması gerektiğini, aksi halde toplumsal ve ekonomik kriz ortamının derinleşebileceğini, bunun da normalleşme sürecini sekteye uğratabileceğini ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 03:14 Kaynak: AA


Son Dakika

Batman Valisi Hulusi Şahin: Vaka sayılarımız artıyor, tedbir almazsak bayram bize zehir olacak Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum Sanatçı Aydın Aydın, Taksim'de su israfına dikkat çekmek için leğende yıkandı Baba, boşanma davasında aleyhine tanıklık yapan oğlunu tabancayla başından vurarak öldürdü Şamil Tayyar, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı olarak atandı Ordu'da karantinadan kaçan hasta, başka bir hastanede muayene olurken yakalandı Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 188 bine yaklaştı Son Dakika: ABD'de 8 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 2 bin 181 kişi hayatını kaybetti Konya'da iki komşunun köpeklerinin dövüşmesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu öldü EPDK'dan İGDAŞ'ın doğal gaz faturalarına ilişkin yeni açıklama: Ödemek zorunda değilsiniz, ödeyenler iade alacak 13 yaşındaki kızı taciz edip kaçırmaya çalışan 3 şüpheli, mahalleli tarafından dövülerek polise teslim edildi Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak Hırsızlar, berber dükkanından açtıkları delikle girdikleri kuyumcudan 400 bin liralık altın çaldı Vatandaşın yılan merakı koronavirüs korkusunun önüne geçti Denizlili esnaf dükkanının önüne koyduğu raftaki gıdalarla iyiliğe aracı oldu
Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın menajeri Uğur Avadan: Vida Beşiktaş'ta kalmak istiyor Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın menajeri Uğur Avadan: Vida Beşiktaş'ta kalmak istiyor         
21:32
Batman Valisi Hulusi Şahin: Vaka sayılarımız artıyor, tedbir almazsak bayram bize zehir olacak Batman Valisi Hulusi Şahin: Vaka sayılarımız artıyor, tedbir almazsak bayram bize zehir olacak         
21:07
Kulübüyle sorunlar yaşayan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Galatasaray'ın gündemine geldi Kulübüyle sorunlar yaşayan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Galatasaray'ın gündemine geldi         
20:59
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ticari taksi genelgesi: 3 kişiden fazla yolcu alınmayacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ticari taksi genelgesi: 3 kişiden fazla yolcu alınmayacak         
20:58
Kan sulandırıcı ilaçlar, koronavirüs hastalarının hayatta kalma şansını yükseltebilir Kan sulandırıcı ilaçlar, koronavirüs hastalarının hayatta kalma şansını yükseltebilir         
20:42
Şamil Tayyar, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı olarak atandı Şamil Tayyar, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı olarak atandı         
20:22
Sağlık Bakanı Koca, video paylaşarak uyardı: Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir Sağlık Bakanı Koca, video paylaşarak uyardı: Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir         
20:11
Atletico Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Lodi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı Atletico Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Lodi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı         
20:10
Koronavirüs yasağını deldiği için hapsi istenen Real Madridli Jovic'in ayağı kırıldı Koronavirüs yasağını deldiği için hapsi istenen Real Madridli Jovic'in ayağı kırıldı         
19:47
Türkiye'de 268 bin 843 yetim, 81 bin 239 öksüz çocuk var Türkiye'de 268 bin 843 yetim, 81 bin 239 öksüz çocuk var         
19:44
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mayıs günü koronavirüsten 48 vatandaşımız hayatını kaybederken 1848 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 8 Mayıs günü koronavirüsten 48 vatandaşımız hayatını kaybederken 1848 yeni vaka tespit edildi         
19:36
Baba, boşanma davasında aleyhine tanıklık yapan oğlunu tabancayla başından vurarak öldürdü Baba, boşanma davasında aleyhine tanıklık yapan oğlunu tabancayla başından vurarak öldürdü         
19:33
Rus Kızıl Ordu Korosu, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine destek için evlerinde Mehter Marşı seslendirdi Rus Kızıl Ordu Korosu, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine destek için evlerinde Mehter Marşı seslendirdi         
19:19
Galatasaray'da Fatih Terim ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı Galatasaray'da Fatih Terim ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı         
19:18
PKK tarafından kızı kaçırılan anne, Alman Meclisi önündeki eylemini sürdürüyor PKK tarafından kızı kaçırılan anne, Alman Meclisi önündeki eylemini sürdürüyor         
19:14
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 869 kişi öldü İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 869 kişi öldü         
19:11
Adı Beşiktaş ile anılan Vincent Aboubakar'a West Ham United talip oldu Adı Beşiktaş ile anılan Vincent Aboubakar'a West Ham United talip oldu         
18:49
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu         
18:32
Spor Spikeri Ercan Taner liglerin başlatılmasına tepkili: Ben bu işte yokum Spor Spikeri Ercan Taner liglerin başlatılmasına tepkili: Ben bu işte yokum         
18:30
2 günlük yasak başlıyor! Marketler saat kaça kadar açık olacak? Yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak? 2 günlük yasak başlıyor! Marketler saat kaça kadar açık olacak? Yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak?         
18:22
Sanatçı Aydın Aydın, Taksim'de su israfına dikkat çekmek için leğende yıkandı Sanatçı Aydın Aydın, Taksim'de su israfına dikkat çekmek için leğende yıkandı         
18:08
Ordu'da karantinadan kaçan hasta, başka bir hastanede muayene olurken yakalandı Ordu'da karantinadan kaçan hasta, başka bir hastanede muayene olurken yakalandı         
18:04
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Mansur Yavaş'a 100 milyon lira borçalanma yetkisi Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Mansur Yavaş'a 100 milyon lira borçalanma yetkisi         
18:02
Hong Kong parlamentosu oturumu yönetme tartışması meydan kavgasına dönüştü Hong Kong parlamentosu oturumu yönetme tartışması meydan kavgasına dönüştü         
17:48
Fenerbahçe'de koronavirüs şüphelisi personelin testi negatif çıktı Fenerbahçe'de koronavirüs şüphelisi personelin testi negatif çıktı         
17:44
Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile sessiz sedasız dünyaevine girdi Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile sessiz sedasız dünyaevine girdi         
17:44
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ikinci AKINCI Taarruzi İHA'nın görüntülerini paylaştı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ikinci AKINCI Taarruzi İHA'nın görüntülerini paylaştı         
17:31
Altının kilogramı 392 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 392 bin 300 liraya yükseldi         
17:22
Son Dakika: ABD'de 8 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 2 bin 181 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 8 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 2 bin 181 kişi hayatını kaybetti         
17:04
Son Dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam geldi         
16:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2020 21:55:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Genel Başkan Yardımcısı Emre: "Üretim çarkları döndürülürse normalleşme başlayabilir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]