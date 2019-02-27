Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkan Yardımcısı Emre, Zonguldak'ta Seçim Bürosu Açtı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Emre, Zonguldak'ta Seçim Bürosu Açtı

1 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yunus Emre, CHP'nin Zonguldak'taki Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışına katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Emre, Zonguldak'ta Seçim Bürosu Açtı, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yunus Emre, CHP'nin Zonguldak'taki Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışına katıldı.

Gazipaşa Caddesi üzerinden yapılan açılış törenine, CHP Genel Başkan Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yunus Emre, CHP Zonguldak Milletvekilleri, CHP il ve Merkez ilçe Başkanları, İYİ Parti İl ve Merkez İlçe Başkanları, CHP ve iyi Parti belediye başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konuşmaların ardından son olarak sahneye çıkan CHP Genel Başkan Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Zonguldak Belediye Başkan adayı Şenol Şanal'ı ve Çaycuma Belediye Başkan adayı Bülent Kantarcı'yı tanıttı.

Adayları tanıttıktan sonra bir konuşma yapan Başkan Yardımcısı Emre, "İki zihniyetle karşı karşıyasınız. Birisi kendisine oy vermeyenlere illet diyen zillet diyen kendi seçmenine kendi insanına bunu reva gören bir zihniyet. Diğeri ise, az önce konuşmaları dinlendiniz kimseyi ayırmayan bu ülkede yaşayan herkes bizim insanımızdır diyen hizmet edecekken belediye hizmetlerini götürürken hiçbir ayrım yapmayacağım diyen bir anlayış. Bu iki anlayış içerisinde bir seçimde bulunacaksınız" dedi.

Konuşmaların ardından CHP Genel Başkan Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışını gerçekleştirdi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:25 Kaynak: İHA

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