CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek: "Fark 17 Bin 111" - İstanbul
51 dakika önce
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Yüksek Seçim Kurulunun verilerine göre şu an itibarıyla fark 17 bin 111." dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP
) Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek
, "Yüksek Seçim Kurulunun verilerine göre şu an itibarıyla fark 17 bin 111." dedi. İstanbul
2. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezinde düzenlenen basın toplantısında Erkek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılan sayıma ilişkin, "Fark kapanmıyor, kapanması da mümkün değil. Yüksek Seçim Kurulunun verilerine göre şu an itibarıyla fark 17 bin 111. Bu artabilir, azalabilir. Ama sonucun değişmesi kesinlikle mümkün değildir." dedi. Ekrem İmamoğlu
'nun kendini başkan olarak olarak ilan etmesinin kanuni bir hak olduğunu vurgulayan Erkek, "Lütfen herkes demokrat olsun, herkes kazananı tebrik etsin. Çünkü hiç merak edilmesin Sayın Ekrem İmamoğlu'nun belirttiği gibi 16 milyon kazandı." diye konuştu.
Erkek, Büyükçekmece
'de ise Hasan Akgün
'ün seçimin kazananı olduğunu ifade ederek, yeniden başlatılan sayımın sonucu değiştirmeyeceğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:40 Kaynak: AA
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