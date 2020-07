CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Barolar susarsa, avukatlar susarsa vatandaşlar nefes alamaz. Bu mücadelemiz onun için. CHP olarak hak, hukuk, adalet mücadelesini kararlılıkla bugün de yürütüyoruz." dedi.

Erkek, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Çoklu baro" yaklaşımının FETÖ'nün projesi olduğunu savunan Erkek, "Barolar kamu kurumu niteliğinde meslek örgütleridir. Barolar kamu hukuku tüzel kişisidir. Baroları diğer meslek örgütlerinden ayıran çok önemli bir özellik vardır. Diğer büyük meslek örgütleri için demokrasi, kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlüğü, insan hakları gibi çok önemli kavramları savunmak bir duyarlılıktır ancak bu, barolar için yasal bir mecburiyettir." diye konuştu.

Erkek, baroların aynı zamanda kadın, çocuk ve doğa konusunda önemli mücadeleler verdiğine işaret ederek, baroların hak arama özgürlüğünün ilk kapısı olduğunu söyledi. İmkanı olmayan bir vatandaşın barolara gittiğine ve ona ücretsiz adli yardım sağlandığına dikkati çeken Erkek, "Bir vatandaş haksızlığa uğradığında kamu gücü tarafından, kamu gücünden çekinmeyecek serbestçe kendini savunacak bağımsız güçlü bir avukatla temsil edilmek ister. Baroların güçlü olması çok çok önemlidir." ifadesini kullandı.

Erkek, yeni teklifin amacının "baroları bölmek" olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Baroları bölmeyin, baroları zayıflatmayın. Düzenleme Türkiye Barolar Birliği seçimine yönelik delege sisteminde de değişiklikler getiriyor. Bu teklif diyor ki 'ben her baroya baro başkanı artı 3 delege vereceğim'. Her baro 4 delegeyle temsil edilecek. Onun dışında 'her 5 bin avukat için de 1 delege' diyor. Örneğin 50 avukatın olduğu bir ilde küçük bir ilimizin barosu Türkiye Barolar Birliğinin seçiminde 4 delege ile temsil edilecek 4900 avukatın olduğu baro da 4 delege ile temsil edilecek. Bu nasıl temsilde adalettir?"

Teklifin TBMM'den geçmesi halinde baroların siyasi bir enstrüman olacağını savunan Erkek, "48 bin avukatın olduğu İstanbul'da 2 bin avukat bir araya gelip baro kurabilecek. 1 nolu baro, 2 nolu baro, 3 nolu baro, Alevilerin barosu, Sünnilerin barosu, sosyal demokratların barosu, ülkücülerin barosu... Türkiye'ye bu kötülüğü yapmaya kimsenin hakkı yok." değerlendirmesinde bulundu.

Baroları zayıflatmanın vatandaşın hak ve özgürlüklerini zayıflatmak olacağını iddia eden Erkek, "Barolar susarsa, avukatlar susarsa vatandaşlar nefes alamaz. Bu mücadelemiz onun için. CHP olarak hak, hukuk, adalet mücadelesini kararlılıkla bugün de yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kurultayda aday çıkması bizi mutlu eder"

Erkek, açıklamasının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı.

CHP Kurultayında yeterli imzanın bulunmaması halinde CHP Genel Başkanının geçen senelerde olduğu gibi rakiplerine destek verip vermeyeceği yönündeki soru üzerine Erkek, şunları söyledi:

"Genel Başkanımız kurultaylarda zaten genel başkan adayı olabilmenin önünü o kadar açtı ki bugün yüzde 5 imza yeterli genel adayı olabilmek için. Genel başkan adayları da çıkmalı. Türkiye'de ancak CHP'nin kurultaylarında adaylar çıkabilir. Parti Meclisimizde de çarşaf liste yapıyoruz, birçok aday oluyor, bunun önünü açtı Genel Başkanımız. Her kurultayda olduğu gibi aday çıkması bizi mutlu eder."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, TBMM Başkanlığına aday gösterilip gösterilmeyeceği sorusuna da "Meclis Başkanlığı için tabii ki adayımız olacak, her zaman olduğu gibi. Grup Başkanvekillerimiz zamanı geldiğinde yarın olabilir, öbür gün olabilir, bunu Meclis Başkanlığına bir dilekçe ile sunacaklar." yanıtını verdi.