Dün yaşamını yitiren Ayten Öztrak için Kocatepe camisinde bugün öğlen namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namaza CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı , DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Canakcı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş , CHP MYK Üyeleri, CHP milletvekilleri ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldı. Namaz sonrasında tabutun araca taşınmasına Kılıçdaroğlu ve CHP yöneticileri de omuz verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Güncel › Faik Öztrak'ın Annesi Ayten Öztrak Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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