Gamze Akkuş İlgezdi: "Akp'nin Sağlık Sisteminin Çöktüğünü Görüyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Gamze Akkuş İlgezdi: "Akp'nin Sağlık Sisteminin Çöktüğünü Görüyoruz"

15.08.2022 15:52

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “AKP’nin halkımızın en temel insan hakkı olan sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkını engelleyen sağlık sisteminin çöktüğünü görüyoruz. CHP iktidarında bizler kamucu sağlık sistemini getireceğiz. Sağlık alanında bu kötü gidişe artık son vereceğiz. Temel insan hakkı olan sağlık hakkına erişimini kolaylaştıracak, hızlandıracak ve kaliteli bir halde kamucu politikalarımızla halkımıza sunacağız” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "AKP'nin halkımızın en temel insan hakkı olan sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkını engelleyen sağlık sisteminin çöktüğünü görüyoruz. CHP iktidarında bizler kamucu sağlık sistemini getireceğiz. Sağlık alanında bu kötü gidişe artık son vereceğiz. Temel insan hakkı olan sağlık hakkına erişimini kolaylaştıracak, hızlandıracak ve kaliteli bir halde kamucu politikalarımızla halkımıza sunacağız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, AKP iktidarı döneminde sağlık sisteminin alarm verdiğini, sistemin çöktüğünü belirti. Konuyla ilgili bugün açıklama yapan Akkuş İlgezdi, şunları söyledi:

"BUGÜN PERFORMANS SİSTEMİ İLE SAĞLIK HİZMETLERİNİN TIKANDIĞINI HEP BİRLİKTE GÖRÜYORUZ, YAŞIYORUZ"

"Sağlık sistemi alarm veriyor. Sağlıkta Dönüşüm Sistemi'ni hayata geçiren AKP iktidarı, kamucu sağlık sistemini yok etti. Bugün performans sistemi ile sağlık hizmetlerinin tıkandığını hep birlikte görüyoruz, yaşıyoruz. Hekimler ve sağlık çalışanlarının itibarsızlaştırıldığını, her ne kadar Sağlık Bakanı performans sistemine son verdiklerini açıklasa da getirdikleri düzenleme sadece ve sadece bu sisteme yapılan bir makyajlamadır, sıkıntılar devam ediyor çünkü. AKP'nin paran kadar sağlık hizmeti sürecine baktığımızda sistemin döviz artışları nedeniyle tıkandığını, medikal malzemelerin bulunamadığını, bu yüzden ameliyatların yapılamadığını ve yurttaşlarımızın ciddi mağduriyetler yaşadığına tanık oluyoruz. Özellikle görüntüleme hizmetleri, beyin cerrahi, kalp damar cerrahisi, ortopedi ameliyatları ciddi derecede aksamakta, soruna dönüşmekte, belirsiz sürelere ertelenmekte.

"SAĞLIK HAKKINA ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRACAK, HIZLANDIRACAK VE KAMUCU POLİTİKALARIMIZLA HALKIMIZA SUNACAĞIZ"

Düşünün acil bir durumunuz var bir MR ya da tomografi çektirmeniz gerekiyor. Bunun için en erken alabileceğiniz randevu 3 ile 6 ay arası değişiyor. Bu yüzden önlenebilir olacak hastalıklarda ne yazık ki tedavi süreci gecikiyor, uzuyor. Cihaz yokluğundan hayati beyin ve kalp ameliyatları da yapılamıyor. Kalp ve beyin pilleri bulunamıyor. Ortopedide de durum çok farklı değil, orada da vahim bir tablo var. Hastalar ciddi sakatlıklarla karşı karşıya çünkü ortopedik implantları yapılamıyor. Aslında durum oldukça vahim. AKP'nin halkımızın en temel insan hakkı olan sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkını engelleyen sağlık sisteminin çöktüğünü görüyoruz. CHP iktidarında bizler kamucu sağlık sistemini getireceğiz. Sağlık alanında bu kötü gidişe artık son vereceğiz. Temel insan hakkı olan sağlık hakkına erişimini kolaylaştıracak, hızlandıracak ve kaliteli bir halde kamucu politikalarımızla halkımıza sunacağız."

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi bekleyen asıl tehlikeyi açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi bekleyen asıl tehlikeyi açıkladı Elazığ eski CHP İl Başkanı Karatepe AK Parti'ye katıldı Elazığ eski CHP İl Başkanı Karatepe AK Parti'ye katıldı Malatya'da Aşure Günü... CHP'li Ağbaba: 'Nerede Bir Zalim Varsa, Orada Bir Hüseyin Çıkıyor' Malatya'da Aşure Günü... CHP'li Ağbaba: 'Nerede Bir Zalim Varsa, Orada Bir Hüseyin Çıkıyor'
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Gamze Akkuş İlgezdi, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gamze Akkuş İlgezdi: 'Akp'nin Sağlık Sisteminin Çöktüğünü Görüyoruz' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
19:31 Futbolcu Totti'nin 20 yıllık evliliği bitiyor! İhanet iddiaları gündemde
19:31 Batman'da kavunun içinden çıkan böcek, görüntüsüyle hayrete düşürdü
18:27 Çin'deki gelişmeler petrol fiyatını düşürdü! Gece yapılacak olan motorin zammı geri alındı
18:21 Ankara'da etkili olan fırtına ve sağanak bir kişinin ölümüne neden oldu!
18:15 Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Çakır'ı öldüren Cerrahpaşalı Halit'in son hali görenleri şaşırttı!
18:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi bekleyen asıl tehlikeyi açıkladı
17:46 Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-offlarında oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi! Sakatlığı devam eden Joao Pedro yine yok
17:40 Yok artık dedirten vicdansızlık! 4 günlük bebeği boş arazide ölüme terk ettiler
17:31 Güney Kıbrıs Rum kesiminde skandal görüntüler! Terör örgütü PKK propagandası yapıldı
17:14 Trabzonspor, alacağını 10 taksitle ödeyecek! İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 19:53:12. #1.11#
SON DAKİKA: Gamze Akkuş İlgezdi: "Akp'nin Sağlık Sisteminin Çöktüğünü Görüyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement