Akkuş İlgezdi: "Çocuklarımızı Hem Bilime Hem Gıdaya Doyuracağız" - Son Dakika
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Akkuş İlgezdi: "Çocuklarımızı Hem Bilime Hem Gıdaya Doyuracağız"

18.09.2022 12:49
Akkuş İlgezdi: "Çocuklarımızı Hem Bilime Hem Gıdaya Doyuracağız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da dediği gibi, CHP iktidarında hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, hiçbir çocuğumuz öğün atlamayacak. Çocuklarımızın değimiyle ‘Kemal Amcaları’ sayesinde, okulunda yemek ücretini değil derslerini düşünecekler. Çocuklarımızı hem bilime hem de gıdaya doyuracağız. Çünkü sağlıklı bir nesil hem gıdaya hem de bilime aç bırakılmamalı” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da dediği gibi, CHP iktidarında hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, hiçbir çocuğumuz öğün atlamayacak. Çocuklarımızın değimiyle 'Kemal Amcaları' sayesinde, okulunda yemek ücretini değil derslerini düşünecekler. Çocuklarımızı hem bilime hem de gıdaya doyuracağız. Çünkü sağlıklı bir nesil hem gıdaya hem de bilime aç bırakılmamalı" dedi.

TÜİK rakamlarına göre; 30 Avrupa ülkesi arasında en yüksek çocuk yoksulluğu oranına sahip iki ülkenin Türkiye ve Romanya olduğuna dikkat çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, "Şiddetli yoksulluk yaşayan 16 yaş altı çocukların sayısı 6 milyon 500 bine ulaştı. Türkiye'de yaşayan çocukların dörtte biri çok düşük kilolu, dörtte üçü ise kansızlıkla mücadele ediyor. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 2021 verilerine göre ise gelir kayıplarından dolayı her dört çocuklu aileden biri, bir gün veya daha uzun süre gıdasız kaldı" dedi.  Akkuş İlgezdi, yazılı açıklamasında şunları söyledi:

"SAĞLIKLI BİR NESİL HEM GIDAYA HEM DE BİLİME AÇ BIRAKILMAMALI"

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak; alanında uzman hocalarımız, sağlık emekçilerimiz ve mesleki birliklerimiz ile 5 Mart 2022'de Türkiye Sağlık Forumu düzenlemiştik. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının sağlık alanında neler yapacağı ise düzenlediğimiz bu forumun sonuç bildirgesinde yer almıştır. Orada da beyan ettiğimiz gibi 'Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında, artmakta olan çocuk yoksulluğu ve gıda krizinin, öğrencilerdeki fiziksel ve ruhsal etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla okullarda öğrencilere sağlıklı beslenme olanağı sağlayacağız.' Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da dediği gibi, CHP iktidarında hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, hiçbir çocuğumuz öğün atlamayacak. Çocuklarımızın değimiyle 'Kemal Amcaları' sayesinde, okulunda yemek ücretini değil derslerini düşünecekler. Çocuklarımızı hem bilime hem de gıdaya doyuracağız. Çünkü sağlıklı bir nesil hem gıdaya hem de bilime aç bırakılmamalı.

"AİLELER, ÇOCUKLARININ BESLENME ÇANTALARINA HİÇBİR ŞEY KOYAMIYOR."

Aileler, çocuklarının beslenme çantalarına hiçbir şey koyamıyor. Bizim zamanımızda annelerimiz okula giderken bize beslenme çantası yapardı. Okulda öğrencilere ücretsiz yemek imkanı sağlanmadığı için bu uygulama hala birçok okulda devam etmektedir. Ancak tek bir farkla, artık o beslenme çantaları ne yazık ki doldurulamıyor. Evlerde tencere kaynamıyor, buzdolapları tam takır, beslenme çantasına girecek hiçbir şey yok. Yapılan araştırmalara göre çocuklarımız okula aç gidiyor ve aç karna ders dinliyor. Bu durum hem çocuklarımızın büyümesine ve gelişmesine engel olurken hem de odaklanamadıkları için eğitim seviyelerini düşürüyor.

"ÇOCUK YOKSULLUĞUNU AZALTMADA EN BAŞARILI ÜLKE FİNLANDİYA, EN BAŞARISIZ ÜLKE TÜRKİYE"

Avrupa Birliği'nin Eurostat veri tabanına göre; sosyal yardımlarla çocuk yoksulluğunu azaltmada en başarılı ülke Finlandiya, en başarısız ülke ise Türkiye'dir. 1. Sıradaki Finlandiya'da sosyal yardımlardan önce çocuk yoksulluğu 31,8 iken sosyal yardımlarla 10,2'ye düşürülmüştür. Finlandiya'nın sosyal yardımlarla yoksulluğu azaltma oranı 67,9 olmuştur. Türkiye'de çocuk yoksulluğu, sosyal yardımlardan önce 41,6 iken sosyal yardımlarla bile sadece 33.0'a düşürülmüştür. Türkiye'nin sosyal yardımlarla yoksulluğu azaltma oranı 20,7 ile ne yazık ki 34 ülke arasından sonuncu olmuştur. Ekonomik anlamda büyük sıkıntılar çeken, büyük bir ekonomik kriz ve çöküş yaşayan Yunanistan'da dahi çocuk yoksulluğu, sosyal yardımlardan önce 36.0 iken sosyal yardımlarla 24.5'e düşürülmüştür. Batmaktan olan Yunanistan'ın bile yoksulluğunu azaltma oranı 31.9 ile bizden çok daha ileridir.

"HANELERİN YÜZDE 38.7'SİNDE NEREDEYSE HER GÜN ÖĞÜN ATLANIYOR"

Çocukların sağlıklı büyümeleri ve gelişmeleri için düzenli olarak et, süt, sebze ve meyve tüketmesi gerekiyor. Aileler 0-3 yaş çocuklarına hazır çorba, şekerli su, pirinç lapası veriyor.  Bu besinler küçük yaş grupları için yeterli besinler değil. Çocuklar beslemiş olmuyor, sadece tok kalmaları sağlanıyor. Hanelerin yüzde 38.7'sinde neredeyse her gün öğün atlanıyor."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Gamze Akkuş İlgezdi, Kemal Kılıçdaroğlu, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akkuş İlgezdi: 'Çocuklarımızı Hem Bilime Hem Gıdaya Doyuracağız' - Son Dakika

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