Gamze Akkuş İlgezdi'den Konser ve Festival Yasaklarına Tepki: "Sözde Dernek, Vakıf ve Cemaatler Aracılığıyla Laikliğe Karşı Topyekûn Bir Kalkışma... - Son Dakika
Üye Girişi

Gamze Akkuş İlgezdi'den Konser ve Festival Yasaklarına Tepki: "Sözde Dernek, Vakıf ve Cemaatler Aracılığıyla Laikliğe Karşı Topyekûn Bir Kalkışma...

25.08.2022 11:35
Gamze Akkuş İlgezdi'den Konser ve Festival Yasaklarına Tepki: "Sözde Dernek, Vakıf ve Cemaatler Aracılığıyla Laikliğe Karşı Topyekûn Bir Kalkışma...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, konser ve festival yasaklarına tepki göstererek, “FETÖ’nün devletin kılcal damarlarına sızdığı günlerde imzasız ihbarlarla başlatılan kumpas davaları gibi, bugün de toplumda karşılığı bulunmayan sözde dernek, vakıf ve cemaatler aracılığıyla laikliğe karşı topyekûn bir kalkışma başlatılmıştır” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, konser ve festival yasaklarına tepki göstererek, "FETÖ'nün devletin kılcal damarlarına sızdığı günlerde imzasız ihbarlarla başlatılan kumpas davaları gibi, bugün de toplumda karşılığı bulunmayan sözde dernek, vakıf ve cemaatler aracılığıyla laikliğe karşı topyekün bir kalkışma başlatılmıştır" dedi.

Gamze Akkuş İlgezdi, bugün yaptığı yazılı açıklamada, konser ve festival yasaklarını eleştirdi. İlgezdi, toplumsal yaşantıyı kendi ahlak kurallarına göre şekillendirmek isteyen iktidarın sanata, sanatçıya ve kültürel yaşama yönelik sansürcü, yasakçı ve baskıcı müdahalesinin dozunu her geçen gün artırarak devam ettirdiğini savundu. "Türkiye'de sadece son dört ayda 16 konser ve festivalin iktidarın sözcüleri haline gelen idari makamlarca iptal edilmesi ve yasaklanması, AKP'nin yaşam tarzına müdahalesinin yeni alanıdır" diyen İlgezdi, şunları kaydetti:

"Seçim günü yaklaştıkça, sandık baskısı arttıkça yolun sonuna gelindiğini daha net biçimde idrak eden Adalet ve Kalkınma Partisi, ülkenin tüm ilerici, aydınlanmacı ve demokrasiden yana olan dinamiklerine karşı politik bir saldırı başlatmıştır.

Bu yasaklarla ülkenin kültürel çoğulcu yapısı, cinsiyet eşitliği ve gençlik kültürü de yok ediliyor. Zira yasaklanan her konser, iptal edilen her festival, yasadışı ilan edilen her tiyatro, gösteri, yaşam tarzına en açık, en sert müdahaledir.

FETÖ'nün devletin kılcal damarlarına sızdığı günlerde imzasız ihbarlarla başlatılan kumpas davaları gibi, bugün de toplumda karşılığı bulunmayan sözde dernek, vakıf ve cemaatler aracılığıyla laikliğe karşı topyekün bir kalkışma başlatılmıştır. Hiçbir temeli olmayan gerçek dışı iddialar üzerinden gençlerimize dayatılan iptal ve yasak kararlarıyla ülkede siyaseti kendi ahlak normlarına göre dizayn etmeye çalışanlara ve krizleri kışkırtmak isteyenlere son kez sesleniyoruz: Siyasi hegemonyanızı inşa edebilmek için ülkeyi yarı açık cezaevine çevirdiniz. Şimdi kültürel hegemonyanızı inşa edebilmek için Türkiye'yi Orta Çağ karanlığına taşımaya çalışıyorsunuz ve ülkenin çimentosu olan laikliğe karşı cephe alıyorsunuz.

"KARANLIĞI GENÇLERİMİZLE YIRTIP ATACAĞIZ"

Biz biliyoruz ki gecenin en karanlık anı, şafak sökmeden önceki andır. Her karanlığın ardından aydınlık gelir, her gecenin ardından güneş doğar. Biz, bu tekçi siyasete, yasak zihniyetine teslim olmayacağız. İktidardan güç alan gerici zihniyetin karanlığını, örgütlü gücümüzle; sanatçılarımızla, gençlerimizle, dayanışmayla, omuz omuza yırtıp atacağız.

Sizler ise geçmişte iktidar uğruna baskı politikalarından ve yasaklardan medet umanlar gibi tarihin tozlu raflarında unutulup gideceksiniz. Umuda düşman olduğunuz, aydınlığa savaş açtığınız ve suyun akışını değiştirmeye çalıştığınız için halkımızın her geçen gün büyüyen coşkun seli karşısında bertaraf olacaksınız.

"VAKTİNİZ DOLDU, GİDİYORSUNUZ"

Bakın, gençlerin sesine kulak verin; onlar, hep bir ağızdan 'Güneş bizimle doğar. Yağmur bizimle yağar. Bizimle coşar deniz. Ateş bizimle yanar. Biz, Atatürk gençleriyiz; bizimle yükselecek Atatürk Türkiye'si' diyorlar. Siz ne yaparsanız yapın, vaktiniz doldu. Gidiyorsunuz".

YORUMLAR
500
CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine karşı çıktı: Sizin saltanat geminiz batıyor CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine karşı çıktı: Sizin saltanat geminiz batıyor Gamze Akkuş İlgezdi: 'Bu Ülkenin Koşulları Çocuklarımızın Geleceğini Mahvediyor' Gamze Akkuş İlgezdi: 'Bu Ülkenin Koşulları Çocuklarımızın Geleceğini Mahvediyor'
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Gamze Akkuş İlgezdi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gamze Akkuş İlgezdi'den Konser ve Festival Yasaklarına Tepki: 'Sözde Dernek, Vakıf ve Cemaatler Aracılığıyla Laikliğe Karşı Topyekûn Bir Kalkışma... - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
11:16 Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 1.029 lira seviyesinden işlem görüyor
10:55 Melih Gökçek, Gülşen'in hakareti sonrası imam hatip öğrencilerine çağrı yaptı: Tek tek suç duyurusunda bulunun
10:37 Gülşen'in "imam hatip" sözlerine AK Parti'den sert tepki: Türkiye'yi ayrıştırmaya çalışmak nefret suçudur ve insanlık ayıbıdır
10:30 İmam hatip sözleri sonrası soruşturma başlatılan Gülşen'e Hatice'den destek: Tüm Araplara veriyor cevabını, ben açıklığa değil verdiği mesaja bakarım
10:29 İstanbul'da caddeler göle dönerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sağanak yağışla ilgili açıklama geldi: Koordineli çalışıyoruz
10:23 Ben Affleck ile evlenen Jennifer Lopez'in 3 gelinliği ortaya çıktı
10:11 NATO görevi yapan Türk F-16'ları, gerekli karşılığı vermesinin ardından bir kez daha Yunan savaş uçakları tarafından taciz edildi
10:08 Sancaktepe'de bir şahıs, tartıştığı kayınpederini sokak ortasında art arda bıçakladı
09:58 Meteoroloji uzmanları, İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağışın saat 15.00'e kadar devam edeceğini duyurdu
09:54 Enkaz fotoğraflarının bedeli! Kobe Bryant'ın dava açan eşi, 16 milyon dolar tazminat kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 11:35:39. #1.13#
SON DAKİKA: Gamze Akkuş İlgezdi'den Konser ve Festival Yasaklarına Tepki: "Sözde Dernek, Vakıf ve Cemaatler Aracılığıyla Laikliğe Karşı Topyekûn Bir Kalkışma... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement