Gamze Akkuş İlgezdi: "Akp İktidarı Sona Ermedikçe Bu Ülkede Sınav Şaibeleri, Soru Hırsızlıkları, Mülakat Skandalları Bitmeyecek" - Son Dakika
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Gamze Akkuş İlgezdi: "Akp İktidarı Sona Ermedikçe Bu Ülkede Sınav Şaibeleri, Soru Hırsızlıkları, Mülakat Skandalları Bitmeyecek"

14.09.2022 12:36
Gamze Akkuş İlgezdi: "Akp İktidarı Sona Ermedikçe Bu Ülkede Sınav Şaibeleri, Soru Hırsızlıkları, Mülakat Skandalları Bitmeyecek"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın arkeolog ve kütüphaneci alımı mülakatlarındaki şaibe iddialarıyla ilgili “Bakanlığın sessizliğini koruyarak hiçbir açıklama yapmaması da iddiaları yalanlamadığı anlamına geliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kayırma ve Torpil Bakanlığı olmuş durumda... AKP iktidarı sona ermedikçe bu ülkede sınav şaibeleri, soru hırsızlıkları, mülakat skandalları bitmeyecek. Olan gençlerimizin emeklerine olacak” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın arkeolog ve kütüphaneci alımı mülakatlarındaki şaibe iddialarıyla ilgili "Bakanlığın sessizliğini koruyarak hiçbir açıklama yapmaması da iddiaları yalanlamadığı anlamına geliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kayırma ve Torpil Bakanlığı olmuş durumda... AKP iktidarı sona ermedikçe bu ülkede sınav şaibeleri, soru hırsızlıkları, mülakat skandalları bitmeyecek. Olan gençlerimizin emeklerine olacak" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın arkeolog ve kütüphaneci alımı mülakatlarındaki şaibe iddialarını TBMM gündemine getirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Akkuş İlgezdi, şu açıklamayı yaptı:

"MÜLAKATLARI BAŞARILI GEÇTİĞİ HALDE TORPİLİ YOK DİYE ALMIYORSUNUZ"

"Geçtiğimiz ay, üniversite mezunu gençlerimizin işsizlik süreçlerini anlatan 'Diplomalı İşsizler' raporu yayınlamıştık. Üstüne Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda yaşanan mülakat skandalları ise bizi şaşırtmadı. Raporda ne dediysek aynısı yaşandı. Gençlerimiz ne kadar yüksek puan alırsa alsın yine torpilsiz, referanssız bir yere yerleşemedi. Hatta ve hatta kontenjan açığı olduğu halde bile giremediler. Daha ne yapacak bu gençler? Sınava gir diyorsunuz giriyorlar, soruları çaldırıyorsunuz. Mülakata gel diyorsunuz geliyorlar, mülakatları başarılı geçtiği halde torpili yok diye almıyorsunuz. Herhangi bir usulsüzlük iddiasına karşın, sözlü mülakatların kamera sistemiyle kayda alınması gerekiyor. Bunu yapmış olsalardı kimse zan altında kalmayacaktı.

"BU SİSTEMDE GENÇLERİMİZ ÇARESİZLİKLE VE GELECEK KAYGISIYLA BAŞ BAŞA BIRAKILIYOR"

Mülakat günü bazı adaylara '100 bin lira karşılığında atanma garantisi' teklif edildiği iddiaları Kültür ve Turizm Bakanı'na sorduk. Teklifi reddeden 3 adayın elenmesi bir tesadüf müdür? Bu teklifi kim ya da kimler yapmıştır? Usulsüzlük iddiaları aldı başını gidiyor, adaylar isyanda ama yetkililerden hala bir açıklama yok. Bu sessizliklerinden anlıyoruz ki usulsüzlük iddiaları doğru. Para karşılığı kadro satılan bir ülkede, bir genç hangi motivasyonla sınava çalışacak? Hakkıyla bir yere gelemeyeceği başından belli olan bu sistemde gençlerimiz çaresizlikle ve gelecek kaygısıyla baş başa bırakılıyor.

"BİZİM İKTİDARIMIZDA LİYAKAT DIŞI HİÇBİR ATAMA YAPILMAYACAK"

Arkeolog ve kütüphaneci alımı mülakatlarındaki usulsüzlük iddiaları ortadayken gelecek günlerde yapacakları restoratör alımında da aynı şeylerin yaşanmayacağını nereden bileceğiz? Bunu garanti edebilecekler mi? Bunun cevabını biz de gençlerimiz de çok iyi biliyoruz. Sözümüz söz; gençlerimizi iktidarın koltuk sevdasına kurban ettirmeyeceğiz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlerimize verdiği sözün arkasındayız. Bizim iktidarımızda liyakat dışı hiçbir atama yapılmayacak. Torpil, referans, dayı kavramlarının iş hayatında hiçbir etkisi kalmayacak.

"AKP İKTİDARI SONA ERMEDİKÇE BU ÜLKEDE SINAV ŞAİBELERİ, SORU HIRSIZLIKLARI, MÜLAKAT SKANDALLARI BİTMEYECEK"

465 kütüphaneci ve 39 arkeolog alımı için ilan açıyorlar, binlerce gencimizi mülakata çağırıyorlar. Yüksek puanlı adaylara, sistematik bir şekilde mülakattan 60-65 bandında puanlar verilerek sıralamaları düşürülüyor. Bu yöntem ile ilk sıralardan mülakata çağrılan birçok aday, mülakat sonucu listeye giremedi. Bakanlığın sessizliğini koruyarak hiçbir açıklama yapmaması da iddiaları yalanlamadığı anlamına geliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kayırma ve Torpil Bakanlığı olmuş durumda! Eğitim sistemini yerle bir eden AKP iktidarı, 20 yıldır devlet kadrolarına yandaşlarını yerleştiriyor. Bunu yaparken de sadece sorular çalınmıyor; gençlerimizin emekleri, umutları, gelecekleri çalınıyor. AKP iktidarı sona ermedikçe bu ülkede sınav şaibeleri, soru hırsızlıkları, mülakat skandalları bitmeyecek. Olan gençlerimizin emeklerine olacak."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Gamze Akkuş İlgezdi, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gamze Akkuş İlgezdi: 'Akp İktidarı Sona Ermedikçe Bu Ülkede Sınav Şaibeleri, Soru Hırsızlıkları, Mülakat Skandalları Bitmeyecek' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gamze Akkuş İlgezdi: "Akp İktidarı Sona Ermedikçe Bu Ülkede Sınav Şaibeleri, Soru Hırsızlıkları, Mülakat Skandalları Bitmeyecek" - Son Dakika
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