Gamze Akkuş İlgezdi: Meb, Ücretsiz Kitap Dağıtımını Tekelleştirmek Yerine Yayıncılarımızın Ayakta Kalabilecekleri Bir Çözüm Üretmeli

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) okullarda ücretsiz dağıtılan kitapları yine aynı yayınevlerine bastırdığını belirterek, "MEB'in, ücretsiz kitap dağıtımını 3-5 kişiye hizmet eder hale getirerek bu işi tekelleştirmek yerine, yayıncılarımızın ayakta kalabilecekleri bir çözüm üretmesi gerekir" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Dünya Bankası Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi kapsamında öykü kitaplarını ücretsiz dağıtma kararı aldı. Yardımcı kaynak kitaplar ve test kitapları, yine MEB tarafından ihale edilerek 100 milyon adet bastırılıp bedelsiz olarak dağıtılacak.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada, MEB'in ücretsiz dağıttı kitapların sınırlı sayıda yayınevine hizmet eder hale geldiğini belirterek, Avrupa Birliği'nin fonladığı bu projeye Yayıncılar Birliği'nin de dahil edilmesi gerektiğini vurguladı. İlgezdi, şunları kaydetti:

"Ücretsiz kitap dağıtımı kıymetli bir hizmettir ama bunu gerçekleştirirken yayıncılarımızı da mağdur etmemeliyiz. MEB'in, ücretsiz kitap dağıtımını 3-5 kişiye hizmet eder hale getirerek bu işi tekelleştirmek yerine, yayıncılarımızın ayakta kalabilecekleri bir çözüm üretmesi gerekir. Sosyal devlet anlayışı gereği eğitimin ücretsiz olması taraftarıyız, bu konuda hemfikiriz. Aynı sosyal devlet, öğrencilere kitapları ücretsiz temin ederken kitapçıyı, kırtasiyeciyi, yayıncıyı da düşünmelidir. Çünkü devletin politikası, yayıncıları da korumayı gerektirir. Bu sebeple çocuklarımıza dağıtılan ücretsiz kitaplar, Yayıncılar Birliği'nden devlet eliyle alınmalı ve halka ücretsiz bir şekilde dağıtılmalıdır. Böylece çocuklarımız ücretsiz kitaba erişebilirken yayıncılarımız da mağdur olmayacaktır.

Geçmiş yıllarda, ders kitaplarının ücretsiz dağıtımı devlet tarafından eşitlikçi bir politikayla yürütülememiş ve beş bini aşkın kitapçı kapanmıştı. Eğer MEB, tekelci politikasını sürdürmeye devam ederse yayıncılarımız tiraj kaybının altından kalkamazlar. Devlet tarafından ücretsiz kitap dağıtılması projesine dahil edilmedikleri için yayıncılarımız, 2021 yılında 1 milyon tiraj kaybetti. Devlet ücretsiz dağıttığı kitapları Yayıncılar Birliği'nden almamayı sürdürürse sadece bu projeyle 1 milyon daha zarar edecek ve toplamda 2 milyon tiraj kaybına uğrayacaktır. Bu rakamlar, kültür sektörü için çok ciddi rakamlar.

"PROJEYE NEDEN YAYINCILAR DAHİL OLMUYOR"

Yayıncılarımız, pandemi dönemi ve sonrasında olağanüstü koşullarda üretim yapıyor. Krizlerle kağıt, matbaa fiyatlarıyla satış, pazarlama, tahsilat ve finansman sorunlarıyla boğuşuyorlar. MEB'in bu projesi ile yayıncılarımıza 'üretmeyin', yazarlarımıza 'yazmayın', çevirmenlerimize 'çevirmeyin', ressamlarımıza 'boşuna uğraşmayın' demiş oluyorlar. Proje, zaten Avrupa Birliği'nin fonladığı bir proje. O zaman Milli Eğitim Bakanlığı'na soruyoruz. Bu projeye yayıncılarımızı dahil etmiyorsanız bu fonu nerede kullanacaksınız? Bu paralar nereye gidecek? Bu konu açıklanmaya muhtaçtır. Bakanlık yetkililerinden açıklama bekliyoruz."

"DEVLET, KİTAPKART UYGULAMASINI HAYATA GEÇİREBİLİR"

Yayıncılar Meslek Birliği'nin (YAYBİR) 'Kitapkart Projesi' önerisini anımsatan Gamze Akkuş İlgezdi, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Üstelik Yayıncılar Meslek Birliği'nin hem çocuklarımızı hem de yayıncılarımızı, kitapçılarımızı ve kırtasiyecilerimizi mağdur etmeyecek alternatif bir çözüm önerisi de var. Çocuklarımızın kitap ihtiyaçlarının sektörün tüm bileşenlerini içerecek bir modelle karşılanmasını istiyorlar. Çocuk kitapları yayımlayan yayınevleri bu sürecin bir parçası haline getirilmeli, yerel kitapçılar da unutulmamalıdır. MEB, bu fon kaynaklı parayı Kitapkart'a tanımlayabilir. Çocuklarımızın, kitapçılara giderek elindeki kartla istediği kitabı alabileceği bir model oluşturabilir. Böylece ne çocuklarımız kitaba para versin ne de yayıncılık sektörü zarar görsün."