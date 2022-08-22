Gamze Akkuş İlgezdi, 'Suça Sürüklenen Çocuklar Raporu' Hazırladı: "Son 5 Yılda 2,3 Milyon Çocuk Suça Sürüklendi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi'nin hazırladığı 'Suça Sürüklenen Çocuklar Raporu'na göre, son beş yılda 2,3 milyon suça sürüklendi. Bu, saatte 55 çocuğun ya suç işlediği ya da suçun mağduru olduğu anlamına geliyor. İlgezdi, "Çocuklarımızı suçtan, suçludan ve AKP'den CHP koruyacak. CHP iktidarında çocuk, çocukluğunu yaşayacak" dedi.

Gamze Akkuş İlgezdi, Suça Sürüklenen Çocuklar Raporu'nu yayımladı. Rapora göre; son beş yılda 2 milyon 393 bin 325 çocuk suça sürüklendi. Yani günde bin 311, saatte 55 çocuk suç işledi.

2008 yılında mağdur olarak kolluk kuvvetlerine getirilen çocuk sayısı 44 bin 153 iken bu sayı, yıllar içinde yüzde 371 artarak 2021 yılında 207 bin 999'a ulaştı. 2017-2021 yılları arasında suç mağduru olan toplam çocuk sayısı ise 1 milyon 66 bin 804 olarak kayıtlara geçti. Verilere göre ayda ortalama 17 bin 780 çocuk, suçun mağduru oldu.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre; 2021 yılında güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların sayısı 499 bin 319 olarak kayıtlara geçti. 2021 yılında güvenlik birimine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olayların yüzde 36,6'sı yaralama, yüzde 27,2'si hırsızlık, yüzde 5,1'i uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, yüzde 4,3'ü tehdit, yüzde 3,8'i ise cinsel suçlar olarak kaydedildi.

Suça sürüklenen çocuk sayısında bir önceki yıla göre yüzde 17 artış yaşandı. 2021 yılında 646 çocuk cinayet işledi. 2 bin 418'i gasp olaylarına karıştı. 48 bin 621'i bir başkasını yaraladı. 36 bin 134'ü hırsızlık yaptı. 6 bin 748'i uyuşturucu kullanmak veya satmak, 4 bin 998'i de cinsel suçlara karıştı.

10 BİN 710 ÇOCUK HAKKINDA SAHTECİLİKTEN İŞLEM YAPILDI

Son beş yılda dikkat çekici bir diğer veri ise 22 bin 538 çocuğun göçmen kaçakçılığı suçundan güvenlik birimlerine getirilmesi oldu. Ayrıca sahtecilik suçunu işleyen çocuk sayısının 10 bin 710 olması da dikkat çekti.

GÜNDE 11 YAŞ VE ALTI 289 ÇOCUK GÜVENLİK BİRİMLERİNE TESLİM EDİLDİ

2017-2021 yılları arasında fail ya da mağdur olarak güvenlik birimlerine getirilen 11 yaş altı çocukların sayısı 527 bin 510 olarak kayıtlara geçti. Bu sayı, 2017-2021 yılları arasında güvenlik birimlerine getirilen toplam çocuk sayısının yüzde 22'sine denk geliyor. Bu verilere göre; beş yılda günde ortalama 11 yaş ve altı 289 çocuk güvenlik birimlerine teslim edildi.

Gamze Akkuş İlgezdi, raporun sonucunu şöyle yorumladı:

"Uyguladığı politikalarla her alanda sınıfta kalan iktidar, çocuklarımızın geleceğini karartıyor. AKP iktidarı, gençlerimizin en güzel 20 yılını heba ederken kendi döneminde dünyaya gelen çocuklarımızı da olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Düşünebiliyor musunuz? 2021 yılına 499 bin çocuğun yolu güvenlik birimlerinden geçmiş. Son beş yılda ise 2 milyon 93 bin çocuk suça bulaşmış. Günde bin 311 çocuk, saatte ise 55 çocuk suçun ya faili ya da mağduru olmuş. İktidar, giderayak geleceğimizi, yani çocuklarımız yok ediyor. 2021 yılında sadece cinayet işleyen çocuk sayısı kaç biliyor musunuz? Bu da çok korkunç bir rakam. 646 çocuk cinayet işlemiş. Sadece bununla da kalmıyor. Yine 2021 verilerine göre 2 bin 418'i gasp olaylarına karışmış. 48 bin 658'i bir başkasını yaralamış. 36 bin 134'ü hırsızlık, 6 bin 148'i uyuşturucu kullanmak veya satmak, 4 bin 998'i cinsel suçlara karışmış. Geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımızın yaşadıkları ortada. Tablo korkunç. Bu çocuklar, hepimizin evlatları. Çocuklar suç işlemiyor, suça sürükleniyor. Çocuk, suç nedir bilmez. Çocuk suçu öğrenir, suça sürüklenir, mecbur bırakılır.

Çocuklarımızı suçtan, suçludan ve AKP'den CHP koruyacak. CHP iktidarında çocuk, çocukluğunu yaşayacak. Çocuklarımızın önünde daha upuzun bir yol var. Yollarındaki taşları kaldıracak kişi, o hayatı umutla dolduracak kişi olmalı; astığı astık, kestiği kestik bir reis değil. Hakkı, hukuku, adaleti gözeten Kemal Dedeleri, Kemal Amcaları olacak. Bunu bilsinler."