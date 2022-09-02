Gamze Akkuş İlgezdi: "Profesör Şenol, Sadece Kendi Aldığı Yöntemlerle Mi, Yoksa Emniyet Güçleri Tarafından mı Korunmaktadır?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, ölümle tehdit edilen enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'e destek verdi. Akkuş İlgezdi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a "Hayati tehlike altında bulunan profesör Şenol, sadece kendi aldığı yöntemlerle mi hayatta kalmaktadır, yoksa emniyet güçleri de Şenol'u korumakta mıdır?" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, ölümle tehdit eden zanlının elektronik kelepçesini kırması üzerine emniyet güçlerinin enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'e 'kendinizi koruyon, dikkat edin, önlemlerinizi arttırın" önerisinde bulunmasını Meclis gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Akkuş İlgezdi, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti:

"Esin Davutoğlu Şenol, sağlıkta şiddetin vardığı noktanın son gerçek örneğidir. Kamil Furtun, Ersin Aslan, Edip Kürklü, Ali Menekşe, Ekrem Karakaya ve daha niceleri… Bu liste böyle uzayıp giderken de sesiniz çıkmadı. Pandeminin başından bu yana en ön saflarda halk sağlığı için canını hiçe sayan kıymetli hekimlerimizin, ölüm korkusuyla baş başa kalmasını asla kabul etmiyoruz. Hekim cinayetlerine bir yenisinin eklenmesi an meselesiyken neyi bekliyorsunuz? Bunun telafisi yok, bir hekimimizi daha bilim düşmanlarına kurban etmeyeceğiz.

"ŞAKAYSA KOMİK DEĞİL ŞAKA DEĞİLSE HİÇ KOMİK DEĞİL"

Tehdit edilen hekime, zanlının elektronik kelepçesinden kurtulduğu bilgisini veren emniyet güçleri bir de 'kendinizi koruyun, dikkat edin, önlemlerinizi arttırın' önerisinde bulunmuş! Şakaysa komik değil, şaka değilse hiç komik değil. Ölümle tehdit edilen hekimlerimizi siz koruyacaksınız, önlemleri siz arttıracaksınız. Hem ifadesini aldığınız şüpheliyi serbest bırakacaksınız hem de mağdura kendini koru diyeceksiniz. Artık tuz kokmuştur. Artık tek bir bilim insanını, tek bir hekimi, bilim düşmanlarına kurban vermek istemiyoruz"

"SAĞLIK BAKANLIĞI ÖLÜMLE BAŞ BAŞA BIRAKILAN ŞENOL İLE İRTİBATA GEÇTİ Mİ?"

Akkuş İlgezdi, Sağlık Bakanı Koca'ya şu soruları yöneltti:

"Pandeminin başından bu yana canla başla halk sağlığı için çalışmakta olan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un ölümle tehdit edildiğinden Bakanlığınızın bilgisi var mıdır?

Müjde olarak duyurduğunuz sağlıkta şiddet düzenlemeniz, yasalaşmış olmasına rağmen, Profesör Doktor Şenol neden ölüm korkusu yaşamaktadır? Sizce, çıkardığınız sağlıkta şiddet yasası ölümle tehdit edilen hekimimizi korumaya yetecek midir?

Emniyet güçlerince Profesör Şenol'a, zanlının kelepçesini kırdığı ve izlemden çıktığı söylenmiş, 'kendinizi koruyun, önlemlerinizi arttırın' denilmiştir. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, ölümle baş başa bırakılan ve 30 yıllık doktor olan Şenol ile irtibata geçmiş midir? Bakanlığınız, Şenol'a kendisini yalnız hissetmemesi adına manevi destekte bulunmuş mudur?

Ölümle tehdit edilen Profesör Doktor Şenol ve zanlının serbest bırakılması ile ilgili İçişleri ve Adalet Bakanlıkları ile görüştünüz mü? Bu konuya ilişkin herhangi bir bilgi aldınız mı? Görüşmediyseniz nedeni nedir?

Hekim cinayetlerine bir yenisinin daha eklenmesi an meselesiyken Bakanlığınız Profesör Doktor Şenol'a ilişkin neden bir açıklama yapmamış ve tepki göstermemiştir?

Sağlık Bakanlığı'na pandemi dönemi içerisinde, kaç hekim ve sağlık çalışanı 'ölüm tehdidi alıyorum' ihbarında bulunmuştur? Bu ihbarlara ilişkin ne yapmaktasınız?

"KAÇ GÜNDÜR ZANLIYA ULAŞILAMAMAKTADIR?"

Akkuş İlgezdi, Adalet Bakanı Bozdağ'dan da şu sorulara yanıt vermesini istedi:

-Emniyet güçleri tarafından zanlıyı arama çalışmaları devam etmekte midir? Zanlının izine rastlanmış mıdır? Profesör Şenol kaç gündür ölümle karşı karşıyadır, kaç gündür zanlıya ulaşılamamaktadır?

-Emniyet güçlerince Profesör Şenol'a, zanlının kelepçesini kırdığı ve izlemden çıktığı söylenmiş, 'kendinizi koruyun, önlemlerinizi arttırın' denilmiştir. Hayati tehlike altında bulunan Profesör Şenol, sadece kendi aldığı yöntemlerle mi hayatta kalmaktadır, yoksa emniyet güçleri de Şenol'u korumakta mıdır?

-Koruma tedbirleri alınmış ise Profesör Şenol hangi yöntemlerle korunup kollanmaktadır?

-Zanlının kelepçesinin kırıldığının anlaşılmasından ne kadar süre sonra koruma tedbirleri alınmıştır? Profesör Şenol'a yönelik koruma tedbirleri alınmamış ise nedeni nedir?

-Profesör Şenol'u ölümle tehdit eden, aylarca takip eden, ofisine kadar gidip kesilmiş danadili bırakan bir zanlının ifadesinin alındıktan sonra bırakılmasının nedeni nedir?

-Zanlı, hedefine ulaştığı ve Şenol'a zarar verdiği ihtimalde, bir insanımız daha canından olabilir, bir hekim katli, bir kadın cinayeti daha yaşanabilir. Bunun telafisinin olmadığının bilincinde misiniz?

-Uzunca bir süredir Profesör Şenol'a ölüm korkusu yaşatan zanlı M.Y'nin ifadesinin alındıktan sonra serbest bırakılmaması için daha ne yapması gerekirdi?

-Her şeyden önce bir insan, bir bilim insanı, bir kadın olan Profesör Şenol'un, kendi ülkesinde kendisini tehlikede hissetmesi, korunamadığını düşünmesi ve ölüm korkusu ne zaman son bulacaktır?