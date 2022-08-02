CHP'li İlgezdi: Halkın Meydanlarında Grup Toplantımızı Yapacağız - Son Dakika
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CHP'li İlgezdi: Halkın Meydanlarında Grup Toplantımızı Yapacağız

02.08.2022 19:55

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, partisinin Erzurum çıkarmasına ilişkin “Meclis’i kapatmak değil tam tersine daha çok çalıştırmak ve sorunları çözmek, ‘Seçim seçim seçim’ demek lazım. Ancak mevcut anlayış Meclis’i kapattı. Bizim için tatil yok. Biz halkın meydanlarında grup toplantılarımızı yapacağız. Ta Meclis açılıncaya kadar. Bugün ülke kimsenin beklemesini kaldırabilecek noktada değil” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, partisinin Erzurum çıkarmasına ilişkin "Meclis'i kapatmak değil tam tersine daha çok çalıştırmak ve sorunları çözmek, 'Seçim seçim seçim' demek lazım. Ancak mevcut anlayış Meclis'i kapattı. Bizim için tatil yok. Biz halkın meydanlarında grup toplantılarımızı yapacağız. Ta Meclis açılıncaya kadar. Bugün ülke kimsenin beklemesini kaldırabilecek noktada değil" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, CHP'nin Erzurum programını ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yurttaşların ilgisini ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. İlgezdi, Erzurum halkının sevgisiyle karşılaştıklarını belirtirken, yurttaşın sorunlarını ise şöyle özetledi:

"Ekonomi oldukça kötü. Esnaf için de birçok meslek alanı için de ekonominin kötü gittiği, Türkiye'nin süreci neyse Erzurum da bundan payını alma noktasında. Bugün taş mağazalarda geziyoruz. Yoğun bir program yaptık. MYK üyeleri, milletvekilleri bizle Erzurum'a gelen parti temsilcileri, alandaydık. Erzurum'u tavaf ettik resmen.

"ERZURUM'DA BİR GÜNLÜK DEĞİLİZ. HEP BURADA OLACAĞIZ"

Erzurum, hazır. Buradan vekil çıkarmaya hazır. Kapalı toplantılar da yaptık, daha farklı kesimlerle. Burada da gördüğüm tablo bu. Bundan iki ay önce, 10 ay önce de 80 vekil ile buradaydık. Bütün ilçeleri gezdik. Aslında o gün de zaten buradaki değişime açıklığı gözlemlemiştik. Şimdi Sayın Genel Başkanımız buraya gelip, esnafı ve tüm halkı gezmesiyle bunu pekiştirdi. Erzurum'da bir günlük değiliz. Hep burada olacağız. Hep halkımızın yanında olacağız. Eskiden 'Doğunun Paris'i' denirdi Erzurum için. Gerçekten doğunun en önemli illerinden biri olması için bizler iktidara geldiğimiz gün Erzurum'da gerçekten ekonomiyi canlandıracak projeler uygulayacağız.

"HALKIN MEYDANLARINDA GRUP TOPLANTILARIMIZI YAPACAĞIZ. TA MECLİS AÇILINCAYA KADAR"

Grup toplantımızı yaptık. Çünkü Meclis kapandığı için grup toplantıları yapılamıyor. Ancak ülke bu noktadayken Meclis'i kapatmak değil tam tersine daha çok çalıştırmak ve sorunları çözmek, 'Seçim seçim seçim' demek lazım. Ancak mevcut anlayış Meclis'i kapattı. Biz de diyoruz ki Biz grup toplantılarımızı Meclis'te bugüne kadar yapıyorduk, bizim için tatil yok. Biz halkın meydanlarında grup toplantılarımızı yapacağız. Ta Meclis açılıncaya kadar. Bugün ülke kimsenin beklemesini kaldırabilecek noktada değil. Siyaset kurumları hızla halkın derdine derman bulmalı."

YORUMLAR
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Kılıçdaroğlu: 'Çiftçilerin Borçları Dağ Oldu. İktidarımızın İlk Haftasında Faizleri Sileceğiz. 'Bay Kemal Böyle Demiştin' Dersiniz' Kılıçdaroğlu: 'Çiftçilerin Borçları Dağ Oldu. İktidarımızın İlk Haftasında Faizleri Sileceğiz. 'Bay Kemal Böyle Demiştin' Dersiniz' Kemal Kılıçdaroğlu: 'Erzurum'u 30 milyar dolarlık merkez haline getireceğiz' Kemal Kılıçdaroğlu: 'Erzurum'u 30 milyar dolarlık merkez haline getireceğiz'
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li İlgezdi: Halkın Meydanlarında Grup Toplantımızı Yapacağız - Son Dakika

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