Gamze Akkuş İlgezdi: Kültür Bakanlığı'nın Araç Kıyağı Sayesinde Yüklenici Firma Yaklaşık 300 Bin Lira Kâr Etmiş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Sayıştay'ın Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ilişkin denetim raporuna atıf yaparak, "Yıldız Sarayı Müzesi onarımı için ihale verilen şirket, ihale şartına göre aracı hibe etmesi gerekirken iş bitiminde aracı İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'ne teslim etmedi. Yüklenici firmadan, piyasa değeri 350 bin lira olan araç için yaklaşık 52 bin lira istendi. Kültür Bakanlığı'nın bu kıyağı sayesinde yüklenici firma yaklaşık 300 bin lira kar etti" dedi.

Gamze Akkuş İlgezdi, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Sayıştay'ın Kültür ve Turizm Bakanlığı 2021 Denetim Raporu'ndaki tespitlere dikkat çekti. "Yıldız Sarayı Müzesi onarımı için ihale verilen şirket, ihale şartına göre aracı hibe etmesi gerekirken iş bitiminde aracı İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'ne teslim etmedi. Yüklenici firmadan, piyasa değeri 350 bin lira olan araç için yaklaşık 52 bin lira istendi. Kültür Bakanlığı'nın bu kıyağı sayesinde yüklenici firma yaklaşık 300 bin lira kar etti" diyen İlgezdi, şunları kaydetti:

"İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'nde kayıp iki araçtan biri, Yıldız Sarayı Müzesi işi için taahhüt edilmiş ancak teslim edilmemiş. Bunun üzerine, 11 Ağustos 2021 tarihli yazı ile yüklenici firmaya, sözleşmede belirtilen ve teslim edilmeyen, piyasa değeri 350 bin lira olan araçla ilgili 51 bin 750 lira TL yatırması bildirilmiş. İhaleyi alan firma hem taahhütlerini yerine getirmemiş hem de yaklaşık 300 lira kar etmiş. Her anlamda Kültür Bakanlığı'na yakışan ve yandaşı sevindiren bir alışveriş olmuş.

"ARAÇLAR BAHÇEDE ÇÜRÜYOR"

İstanbul, Muğla ve Denizli'de olması gereken hibe araçların bazılarının Ankara'da Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bahçesinde bekletildiği, Sayıştay raporu ile sabittir. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bahçede çürümeye terk edilen araçlarının hesabını kim verecek? Devletin, devlet kurumlarınca zarara uğratılmasının hiçbir açıklaması olamaz.

"SAYIŞTAY RAPORLARI KUŞA DÖNDÜ"

2021 Kültür ve Turizm Bakanlığı Raporu 45 sayfa. Yanlış duymadınız, sadece 45 sayfa. Sayıştay'ın kurumları didik didik denetlediği yıllardaki kalın raporların esamesi bile okunmuyor. Öyle usulsüzlükler yapılıyor ki kuşa dönen denetim raporlarından bile kaçamıyorlar. Bizler de satır aralarından üzülerek öğreniyoruz. Yaşanan usulsüzlükler ortaya çıkmasın diye yapılan baskılara rağmen Sayıştay, görevini yapmaya çalışıyor. Gerçekten baskı olmasa kim bilir ne kadar usulsüzlük ortaya çıkacak."