Gamze Akkuş İlgezdi: "Bu Ülkenin Koşulları Çocuklarımızın Geleceğini Mahvediyor" - Son Dakika
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Gamze Akkuş İlgezdi: "Bu Ülkenin Koşulları Çocuklarımızın Geleceğini Mahvediyor"

23.08.2022 15:52

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, suça sürüklenen çocuklarla ilgili hazırladığı rapora ilişkin “Çocuk temiz bir varlıktır. Ona hangi koşulları sağlarsan, o ona göre şekillenir. Ne yazık ki bu ülkenin koşulları, çocuklarımızın geleceğini mahvediyor, çocukluğunu da mahvediyor. Beş yıllık sürede yüzde 351 artış var. Korkunç bir rakam. Ne kadar doğru o bile soru işareti. Yok edilen kuşaklarımız söz konusu” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, suça sürüklenen çocuklarla ilgili hazırladığı rapora ilişkin "Çocuk temiz bir varlıktır. Ona hangi koşulları sağlarsan, o ona göre şekillenir. Ne yazık ki bu ülkenin koşulları, çocuklarımızın geleceğini mahvediyor, çocukluğunu da mahvediyor. Beş yıllık sürede yüzde 351 artış var. Korkunç bir rakam. Ne kadar doğru o bile soru işareti. Yok edilen kuşaklarımız söz konusu" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, CHP'nin grup toplantısı dolayısıyla geldiği Niğde'de ANKA Haber Ajansı'nın sorularına yanıt verdi.

İlgezdi, "Esnaf zor durumda. Tarım bitmiş durumda. Aslında ülke bir yangın yeri tam da böylesi bir süreçte yurttaşımız aydınlık günleri bizim getireceğimize olan inancıyla bizi sevgi ve çoşkuyla karşılıyor. Halkımıza sözümüz önümüzdeki ilk seçimde güzel günleri göreceğiz" dedi.

İlgezdi, Niğde'yle ilgili izleniminin sorulması üzerine "Bugün buradaki yoğunluk, kalabalık, yurttaşlarımızın teveccühünü gösteriyor. Esnaf gezisini ilk planda yapamadık. Devamında yapılacak ama şehre ilk girdiğimizde yoğun bir kabalalık sevgiyle karşıladı. Dolayısıyla bizler inanıyoruz ki sırf Niğde'de ikinci vekili çıkarmak değil, her ilde mutlaka üzerine daha fazla sayıda vekil koyarak; güzel günleri yeniden inşa ederek Sayın Genel Başkanımızın öncülüğünde insan ayırmadan yol yürüyeceğiz" diye konuştu.

Suça sürüklenen çocuklar ile ilgili hazırladığı rapor hakkında soru üzerine İlgezdi, "Çocuklar suç işlemez, suça sürüklenir. Çocuk temiz bir varlıktır. Ona hangi koşulları sağlarsan, o ona göre şekillenir. Ne yazık ki bu ülkenin koşulları, çocuklarımızın geleceğini mahvediyor, çocukluğunu da mahvediyor. Beş yıllık sürede yüzde 351 artış var. Korkunç bir rakam. Ki bu TÜİK'in rakamları. Ne kadar doğru o bile soru işareti. Yok edilen kuşaklarımız söz konusu. O evlatlarımıza sözümüz var" yanıtı verdi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gamze Akkuş İlgezdi: 'Bu Ülkenin Koşulları Çocuklarımızın Geleceğini Mahvediyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gamze Akkuş İlgezdi: "Bu Ülkenin Koşulları Çocuklarımızın Geleceğini Mahvediyor" - Son Dakika
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