Gamze Akkuş İlgezdi: Erzurum'da Canlı Hayvandan Buğday ve Arpaya, Yemden Samana Kadar Her Şeyin Yıllardır İthal Ediliyor Olması, 20 Yıldır Ülkeyi...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, " Türkiye'nin neresinde olursa olsun üreten, alın teri dökerek ekmeğini kazanan, ülkede milli ekonomiye katkı sunan tüm hemşerilerimin başımızın üstünde yerleri var. Özellikle hayvancılık ve tarımla hayatlarını kazanan Erzurum'da canlı hayvandan buğday ve arpaya, yemden samana kadar her şeyin yıllardır ithal ediliyor olması, 20 yıldır ülkeyi yöneten bu iktidarın ayıbıdır. CHP iktidarında tüm bu sorunlar, sıkıntılar ortadan kaldırılacaktır. Kendi toprağımızı kendimiz işleyip, hep birlikte güneşli güzel günler göreceğiz" dedi.

Gamze Akkuş İlgezdi başkanlığındaki CHP heyeti, Erzurum'da temaslar bulundu. İlgezdi, Erzurum'daki ziyaretlerin ardından CHP Erzurum İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına, CHP milletvekilleri Okan Gaytancıoğlu, Mürsel Ablan, Cihangir İslam, Abdurrahman Tutdere, Polat Şaroğlu, Aydın Özer, Sezgin Tanrıkulu, Metin İlhan ve Ali Fazıl Kasap, Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Gencay Uğraş, Erzurum İl Başkanı Suat Dülger de katıldı. Basın toplantısında Erzurum ziyareti hakkında değerlendirmelerde bulunan İlgezdi, şunları söyledi:

"ÖTEKİLEŞTİRMEYECEĞİZ, BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"

"Geçen yıl haziran ayında 40 milletvekilimizle Erzurum'a gelmiştim. Son olarak da bu yıl mayıs ayında geldim. İl başkanımız, kadın ve gençlik kolları başkanımız, ilçe başkanımız, il ve ilçe yöneticilerimizle seçim hazırlıkları ile ilgili çalışmalar gerçekleştirmiştik. 9 Eylül'de, CHP'nin kuruluşunun 99. yıl dönümünü coşkuyla kutladık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası laik Türkiye Cumhuriyeti'ni koruma andımızı yürekten tekrar ettik. Atatürk'ün ilkelerinden taviz vermeden, halkımız ve ülkemiz için azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. Eylül ayında Erzurum için de önemli bir yıl dönümü bulunuyor. 6 Eylül 1939'da ilk defa tren, Erzurum Garı'na girmişti. O gün 40 binden fazla hemşerim, istasyonda toplanmış, 'Yaşasın İnönü, yaşasın Cumhuriyet' sloganları atmıştı. Türkiye, 2. Dünya Savaşı'nın başladığı zorlu günlerde bunu başarmıştı. Aradan 83 yıl geçti. Ne yazık ki Erzurum, hak ettiği hızlı trene kavuşamadı.

"TEK ADAM REJİMİNİN TÜRKİYE'Yİ SAPLADIĞI BATAKLIKTAN EL ELE ÇIKARTACAĞIZ"

2014'te dönemin başbakanı, Erzurumlu hemşerilerimden cumhurbaşkanı olmak için oy isterken 'Erzurum'u hızlı tren ağına bağlayacağız. Bu önemli projenin de her aşamada takipçisi olacağız.' demişti. Nerede o hızlı tren? Ne yazık ki bugün Erzurum, 2020 yılında 1 TL olan ekmeğin 4 TL olmasını bekliyor. Tek adam rejiminin Türkiye'yi sapladığı bataklıktan el ele çıkartacağız. Yoksullukla ve yolsuzlukla anılan değil, çocuklarının geleceğe umutla baktığı Erzurum'u birlikte kuracağız. Dert varsa derman da Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Kimseyi ötekileştirmeden, yurttaşlarımızın yaşam tarzına müdahale edilmesinin karşısında durarak güzel, umutlu Türkiye'ye yeni bir iklimi getireceğiz.

"BU İLİMİZİ HAK ETTİĞİ YERE GETİRMEK BİZİM BOYNUMUZUN BORCUDUR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde iktidarı hedefliyoruz ve bu yönde yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Geçmişte Erzurum'un da aralarında bulunduğu bazı illerde kapılar yüzümüze kapatılıyordu. O kapılar sonuna kadar açılıyor şimdi. Dertlerini dinliyoruz, onların umudu olmak için projelerimizi anlatıyoruz. Az kaldı. Biraz sabredin, umudunuzu yitirmeyin. Hem Erzurum'un hem de tüm Türkiye'nin bütün sorunlarını birlikte omuz omuza, el ele vererek çözeceğiz. Erzurum, Cumhuriyet'in temel taşlarının atıldığı en önemli illerimizden birisidir. Bu ilimizi hak ettiği yere getirmek bizim boynumuzun borcudur. Bu sözümü bir hemşeriniz, bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Kadim tarihi olan bir şehrimiz Erzurum'da çalmadık kapı bırakmadık, bırakmayacağız da. 99. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız CHP'nin ve Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum milletvekilliği yaptı. Milli iradenin ilk söylendiği yerdir Erzurum. Bu nedenle kadim şehir Erzurum'un hem ben hem de partimizde çok özel, önemli bir yeri vardır.

"ÇİFTÇİLERİMİZE ÖTV'SİZ, KDV'SİZ, DÜŞÜK BEDELLİ KIRMIZI MAZOT VERECEĞİZ"

Sayın Genel Başkan'ımızın da ifade ettiği gibi çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri'nden veya bankalardan çektikleri kredilerin faizlerini sıfırlayacağız. Tarım ürünlerinin, hayvanların yurt dışından getirilmesini engelleyeceğiz. Çiftçi, hiçbir zaman ektiğinden, ürettiğinden zarar etmeyecek. Çiftçilerimize ÖTV'siz, KDV'siz, düşük bedelli kırmızı mazot vereceğiz. Çiftçi ürününü satamazsa kara gün dostu TMO ürünü alacak.

"EDİRNE'DEN ARDAHAN'A KADAR 84 MİLYON VATANDAŞIMIZLA HELALLEŞİP KUCAKLAŞACAĞIZ"

Üzülerek söylüyorum ki bu işin sorumlusu, kabahatlisi Erzurumlular değil, biziz. Maalesef bugüne kadar kapınızı çalıp sofranıza oturmadık, çayınızı içmedik. Partimiz, tecrübeli kadrolarıyla, güler yüzleriyle sofralara oturup lokmalarınıza ortak oluyor. Birlikte dertlerimize çözüm bulmaya, sorunları tespit etmeye çalışıyor. Türkiye'de işsizlik, yoksulluk sorunu, en önemli sıkıntılardan birisi olarak her gittiğimiz yerde karşımıza çıkıyor. CHP iktidarında tüm bu sorunları çözüp halkın zenginleşmesi için mücadele vereceğiz. Edirne'den Ardahan'a kadar 84 milyon vatandaşımızla helalleşip kucaklaşacağız. Bugün Türkiye'de 81 ilin gelişmişlik sıralamasına baktığımızda üzülerek söylüyorum ki Erzurum 62'nci sırada. Türkiye'nin en önemli büyük şehirlerinden biri olan Erzurum, bu sıralamayı kesinlikle hak etmiyor. CHP iktidarında, Erzurum ilk 10'da olacak. Aşkale'den Yakutiye'ye uzanan bu güzel coğrafyada her bir yurttaşımızın derdiyle dertleneceğiz. Bunun için her bir ilimizle ilgili önemli projeler geliştirdik. Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı gibi illerimizde özellikle hayvancılık ve tarım çok önemli. Bu illerimiz büyüyecek ki Türkiye büyüsün. İktidarımızda yapacağımız projelerle bölgede yaklaşık 750 bin kişiye istihdam sağlanacak. Şehirde yıllardır her geçen gün büyüyen işsizliğe de bu vesileyle çare bulacağız.

"ÜRETİMİN CAN DAMARI YENİDEN ERZURUM OLACAK"

Halkımızın yüzde 80'inin geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Maalesef ne tarım ne de hayvancılık kalmış. Sürekli göç veren bir il haline gelmiş Erzurum. Horasan, Aziziye, Pasinler, Çat ve Hınıs, tarım arazilerinin en yoğun olduğu ilçelerimiz. Bu ilçelerimiz başta olmak üzere bölgede yaşayan yurttaşlarımız zar-zor ayakta duruyor. Tek geçim kaynakları olan, adeta 'can damarı' olan tarım ve hayvancılığı yeniden canlandırarak Erzurum'u üretimin üssü haline getireceğiz. Bu kadim şehrimizi siyasi çekişmelerin kaderine bırakamayız. Genç nüfus bakımından Türkiye'de 11. sırada bulunan Erzurum'da yerinde üretimi canlandıracağız. Bu potansiyelin değerlendirilmesi için çalışmalarımızı büyük bir titizlik içerisinde yürütüyoruz. Öncelikle işsizliği bitirip yurttaşlarımızın geçim kaynaklarını tekrar hayata geçireceğiz. Özellikle kış turizmi için önemli destinasyonlardan biri olan Palandöken'i Türkiye'nin en önemli kayak merkezi yapmamız gerekiyor. Palandöken, dünyada bulunan 41 önemli kayak merkezi arasında 18'inci sırada. Neden Palandöken ilk 5'te değil? 12 ayın yaklaşık 6 ayı karla kaplı olan bu kadim coğrafyamızda turizmi canlandırmak için projeleri paydaşlarla birlikte hayata geçireceğiz.

"TBMM'DE ERZURUM'UN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Meclis'te Erzurum'un sesi, soluğu olduk. Şehrin fiziki ve sosyal altyapısı yıllardır ihmal edilmiş. Hem kültürel hem de sosyal gerileme Erzurum'un kaderi değildir, olmamalıdır. Dünyanın sayılı transit ticaret şehirlerinden biri olan Erzurum'da yüksek hızlı tren, şehre uğramadan hızlandırılmış trene dönüştürülmüş. Adeta üvey evlat muamelesi görüyor. Erzurumlu bir kardeşiniz olarak, Dadaşlar diyarı Erzurum'un sesi olmaya devam edeceğim."