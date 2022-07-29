CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen: Ölümle Tehdit Ediliyorum - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen: Ölümle Tehdit Ediliyorum

29.07.2022 15:39
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen: Ölümle Tehdit Ediliyorum

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, “Bir süredir ölümle tehdit ediliyorum. Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu yargı kararıyla belirlenmiş bir şahsın ısrarlı takibi, ağır hakaretleri, öldürme amacını defalarca belirttiği mesaj ve paylaşımları, bana gönderdiği mermi fotoğrafları, görev yaptığım üniversitenin ve Genel Merkezimizin aranması ve yine bu kişinin evimin yakınında atış talimi yapması ile açık saldırı altındayım” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Bir süredir ölümle tehdit ediliyorum. Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu yargı kararıyla belirlenmiş bir şahsın ısrarlı takibi, ağır hakaretleri, öldürme amacını defalarca belirttiği mesaj ve paylaşımları, bana gönderdiği mermi fotoğrafları, görev yaptığım üniversitenin ve Genel Merkezimizin aranması ve yine bu kişinin evimin yakınında atış talimi yapması ile açık saldırı altındayım" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Fetullahçı Terör Örgütü'ne ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle yüzlerce mesaj ve paylaşımla tehdit aldığını ardından da bir FETÖ üyesinin evinin yakınında atış talimi yaparak saldırı altında olduğunu söyledi. Gökçen, şu açıklamayı yaptı:

"Bir süredir ölümle tehdit ediliyorum. Fethullahçı terör örgütünün işlediği birçok suçu hatırlatan sözlerim nedeniyle yurt içi ve dışından yüzlerce mesaj ve paylaşımla hedef gösterilmemin ardından Fethullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu yargı kararıyla belirlenmiş bir şahsın ısrarlı takibi, ağır hakaretleri, öldürme amacını defalarca belirttiği mesaj ve paylaşımları, bana gönderdiği mermi fotoğrafları, görev yaptığım üniversitenin ve Genel Merkezimizin aranması ve yine bu kişinin evimin yakınında atış talimi yapması ile açık saldırı altındayım.

Benden sonra çevreme de yönelen bu tehditler dolayısıyla gerekli tüm hukuki işlemleri başlatmış olmama rağmen yargı ve kamu güçleri görevini yapmamakta, aksine gizlilik kararı bulunan açık adresimi faile bildirerek bu suçun işlenmesine yardımcı olmaktadırlar.

Devletin, vatandaşlarını koruma yükümlülüğünü yerine getirmediği ilk örnek değil. Bu gidişle de ne yazık ki son olmayacak. Ancak her türlü tehdit ve ihlale rağmen doğruları söylemekten, bu ülkede yaşanan haksızlıkları bedeli ne olursa olsun dile getirmekten çekinecek değilim. Benim ve yakınlarımın başına gelebilecek her türlü zararın sorumlusu, gerekli önlemleri almamakta ısrarcı olan iktidardır. Bu saldırı iktidar partilerine yapılsaydı neler olacağını hepimiz çok iyi biliyoruz.

Hep söylediğim gibi, bu karanlığa mahküm değiliz. Gençlerin ve kadınların, demokrasi ve hukuk devletine inananların örgütlü gücüyle ve her zamankinden çok çalışmaya devam ederek bu düzeni değiştireceğiz."

YORUMLAR
500
Şaroğlu, AKP İl Başkanının Törenle Karşılanmasını Soylu'ya Sordu: 'Karakol Komutanı ve Diğer Sorumlular Hakkında Soruşturma Başlatıldı Mı' Şaroğlu, AKP İl Başkanının Törenle Karşılanmasını Soylu'ya Sordu: 'Karakol Komutanı ve Diğer Sorumlular Hakkında Soruşturma Başlatıldı Mı' Mahmut Tanal: 'Usulsüzlüğe İmza Atarak Hazine Arazilerini Ele Geçirenlerden, Söz Konusu Hazine Arazilerini Kurtaracağız' Mahmut Tanal: 'Usulsüzlüğe İmza Atarak Hazine Arazilerini Ele Geçirenlerden, Söz Konusu Hazine Arazilerini Kurtaracağız' CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'kariyer sınavı' açıklaması Açıklaması CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'kariyer sınavı' açıklaması Açıklaması
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Gökçe Gökçen, Gökçen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen: Ölümle Tehdit Ediliyorum - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
20:43 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın torpil iddiası mahkemeye taşındı! Suç duyurusunda bulunan Bakan Varank: Hesap verecek
20:07 Bakan Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşına Osman Kavala tepkisi! "Kavala'yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz"
19:17 İstanbul Boğazı, bir geminin arıza yaşaması sonucu çift yönlü trafiğe kapatıldı
18:58 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Miçotakis'e sert sözler: Doğu Akdeniz'de saldırgan bir siyaset takip ettiğini tüm dünyaya göstermektedir
18:18 Şoför büyük bir faciayı önledi! Seyir halindeyken freni boşalan halk otobüsü güçlükle durduruldu
18:07 Bisiklet çaldığı iddia edilen 12 yaşındaki çocuğu yere yatırarak gözaltına almışlardı! Polisler şimdi de aileye dava açtı
18:02 İnce, kendisine yapılan "siyaseti bırak" eleştirilerine Kılıçdaroğlu'nu örnek vererek yanıt verdi: On kere kaybedenler bıraksın
17:55 İBB Başkanı İmamoğlu'na cuma namazına gittiği camide protesto düzenlendi! Polis kişiyi gözaltına aldı
17:51 Trafiği hiçe sayıp geri geri 12 kilometre yol giden sürücüye 1.742 TL ceza kesildi!
17:37 Trabzonspor yeni sezon çalışmalarına başladı! Belçikalı forvet Batshuayi'nin kiralanması için görüşmeler yapılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 21:40:44. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen: Ölümle Tehdit Ediliyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement