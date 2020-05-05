CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen'den YKS tarihiyle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen'den YKS tarihiyle ilgili açıklama Açıklaması

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihinin değiştirilmesine ilişkin, "Bu skandal kararla yalnızca bu yıl sınava girecek gençlerin değil, sonraki yıllarda sınavda ter dökecek öğrencilerin de kaderiyle oynuyorlar.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen'den YKS tarihiyle ilgili açıklama Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihinin değiştirilmesine ilişkin, "Bu skandal kararla yalnızca bu yıl sınava girecek gençlerin değil, sonraki yıllarda sınavda ter dökecek öğrencilerin de kaderiyle oynuyorlar." görüşünü savundu.

Gökçen, yazılı açıklamasında, YKS'nin koronavirüs nedeniyle ertelendiğini, şimdi ise tüm uyarılara rağmen tekrar bir ay erkene alındığını anımsattı.

Öğrencilerin çalışma planlarını 25-26 Temmuz'a göre yaparken bir yandan da kendilerini salgından koruyabilmeye çalıştıklarını aktaran Gökçen, "Böyle zor bir dönemde en büyük fedakarlığı tüm hayatlarını belirleyecek sınava giren gencecik insanlardan mı bekliyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Kararın, iktidarın halktan ne kadar koptuğunu açıkça gösterdiğini de ileri süren Gökçen, şunları kaydetti:

"Bu skandal kararla yalnızca bu yıl sınava girecek gençlerin değil, sonraki yıllarda sınavda ter dökecek öğrencilerin de kaderiyle oynuyorlar. Gençlere geleceklerini bu ülkede kurma umudunu bile çok gören sizler, kendinizi ve bir avuç insanı kurtarmış olmanın rahatlığıyla hareket ediyorsunuz. Her tür yetki elinizdeyken, 'hızlı karar alınabilecek' dediğiniz bu rejimde hala beceriksizliğinizin faturasını düşmanlar yaratarak başkalarına kesiyorsunuz. Bu karardan bir an önce dönülmelidir. "

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Cumhuriyet Halk Partisi, Gökçe Gökçen, Gökçen, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 11:00 Kaynak: AA


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