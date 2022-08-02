Gökçe Gökçen: "Kpss Sorularını İnceledim. Kimse Buna Tesadüf Diyemez. Buna Tesadüf Diyecekler, Geçmişte Tesadüf Demiş Olanları İyi Hatırlasın" - Son Dakika
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Gökçe Gökçen: "Kpss Sorularını İnceledim. Kimse Buna Tesadüf Diyemez. Buna Tesadüf Diyecekler, Geçmişte Tesadüf Demiş Olanları İyi Hatırlasın"

02.08.2022 16:58
Gökçe Gökçen: "Kpss Sorularını İnceledim. Kimse Buna Tesadüf Diyemez. Buna Tesadüf Diyecekler, Geçmişte Tesadüf Demiş Olanları İyi Hatırlasın"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, “KPSS sorularını gördük. Yurt yapmamak yetmedi, işsiz bırakmak yetmedi, mülakatta elemek yetmedi. Sınav güvenliğine dair böylesi bir şüpheyi giderme kaygısı yok. Soruları inceledim. Kimse buna tesadüf diyemez. Buna tesadüf diyecekler, geçmişte tesadüf demiş olanları iyi hatırlasın” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "KPSS sorularını gördük. Yurt yapmamak yetmedi, işsiz bırakmak yetmedi, mülakatta elemek yetmedi. Sınav güvenliğine dair böylesi bir şüpheyi giderme kaygısı yok. Soruları inceledim. Kimse buna tesadüf diyemez. Buna tesadüf diyecekler, geçmişte tesadüf demiş olanları iyi hatırlasın" açıklamasını yaptı.

CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, 2022 KPSS'deki bazı soruların daha önce bir yayınevi tarafından yayınlandığı yönündeki iddiaları, yaptığı yazılı açıklama ile değerlendirdi. Gökçen'in açıklaması şöyle:

"KPSS sorularını gördük. Yurt yapmamak yetmedi, işsiz bırakmak yetmedi, mülakatta elemek yetmedi. Sınav güvenliğine dair böylesi bir şüpheyi giderme kaygısı yok. Soruları inceledim. Kimse buna tesadüf diyemez. Buna tesadüf diyecekler, geçmişte tesadüf demiş olanları iyi hatırlasın.

"1 SAATLİK İNCELEMEYLE YAPTIĞINIZ AÇIKLAMA BU MU?"

İnsanlar yıllarca düzenli bir iş bulmadan, bütün aile seferber olarak, kitap masrafından sosyal hayattan kopmaya kadar bin bir bunalımla ve yine sizin yüzünüzden sonunu öngöremeden bu sınava hazırlanıyorlar ve 1 saatlik incelemeyle yaptığınız açıklama bu mu? Biraz saygınız olsun ama nerede!

"OLAYIN BÜTÜN YÖNLERİYLE TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Bir zamanlar Türkiye'nin en güvenilir kurumlarından olarak bilinen ÖSYM, artık en güvenilmeyen kurumlarından biri haline geldi. Gençlerin kendilerini, hayatlarını, geleceklerini emanet ettikleri ÖSYM; şüpheleri giderecek bir açıklama yapmaktan bile geri duruyor. Gençlerin geleceğine dair böyle bir umursamazlık hiçbir dönemde görülmedi. Sınava girmiş olan gençler bu haksızlığa isyan ederken, şimdi sınava girmemiş olan gençler bile 'ben artık umudumu tamamen kaybettim, KPSS'ye girmeyeceğim' demeye başladı. Olayın bütün yönleriyle takipçisi olacağız."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gökçe Gökçen: 'Kpss Sorularını İnceledim. Kimse Buna Tesadüf Diyemez. Buna Tesadüf Diyecekler, Geçmişte Tesadüf Demiş Olanları İyi Hatırlasın' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gökçe Gökçen: "Kpss Sorularını İnceledim. Kimse Buna Tesadüf Diyemez. Buna Tesadüf Diyecekler, Geçmişte Tesadüf Demiş Olanları İyi Hatırlasın" - Son Dakika
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