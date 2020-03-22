CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen'den iş güvencesi önerisi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen'den iş güvencesi önerisi Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen'den iş güvencesi önerisi Açıklaması

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir an önce, aile sigortasının getirilmesi, temel ihtiyaçların sağlanması, fatura borçlarından kesinti yapılmaması, herkese iş güvencesi verilmesi gerektiğini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen'den iş güvencesi önerisi Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir an önce, aile sigortasının getirilmesi, temel ihtiyaçların sağlanması, fatura borçlarından kesinti yapılmaması, herkese iş güvencesi verilmesi gerektiğini belirtti.

Gökçen, videolu mesaj yayımlayarak, koronavirüsün insan ayırt etmediğini, herkese bulaşabileceğini belirterek, virüsün dışarı çıkana, temas halinde olana daha fazla bulaşabileceğini vurguladı.

Aile sigortasının getirilmemesi, ücretli izin hakkının, iş güvencesinin sağlanmaması halinde aslında, kimin hasta olacağı, kimin hasta olmayacağı, kimin yaşamını yitirip, kimin yitirmeyeceği kararının verildiğini savunan Gökçe Gökçen, şunları kaydetti:

"O yüzden, bir an önce, aile sigortasının getirilmesi, her çocuğun yemek yiyebilmesi, temel ihtiyaçların sağlanması, fatura borçlarından kesinti yapılmaması, herkese iş güvencesi, kimsenin işten atılmayacağının garantisinin verilmesi lazım. Bu mümkün. Bu birçok ülkede yapıldı. Bir an önce Türkiye'de de yapılması lazım."

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Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 04:10 Kaynak: AA

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