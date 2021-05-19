CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen, gençlerin taleplerine ilişkin basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Nitelikli ve erişilebilir bir eğitimi bizler getireceğiz, evrensel standartlarda özgürlüğü bizler sağlayacağız. Gençlerin istihdam sorununu biz çözeceğiz." dedi.

Gökçen, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle parti genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, benzersiz bir kurtuluş mücadelesinin ardından 19 Mayıs'ı doğum günü olarak ilan ettiğini hatırlatan Gökçen, "Atamızın doğum günü, Cumhuriyet'imizin emanet edildiği biz gençlerin bayramı, 19 Mayıs. En gerçek yol göstericiyi bilim olarak gören, saraylarda yaşayıp ne halkın halini ne de ulusun onurunu düşünenlere karşı korkusuz ve kararlı mücadelesiyle yalnızca Türkiye'ye değil, tüm dünyaya örnek olmuş Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde gençliğin bayramı 19 Mayıs." diye konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bu vatan için canını veren tüm şehitleri saygı, minnet ve sonsuz bir özlemle andığını belirten Gökçen, gençlerin ilhamımızı bundan 102 yıl önce bu topraklarda verilen olan o mücadeleden ve cumhuriyetten aldığını dile getirdi. Gökçen, şöyle devam etti:

"102 yıl önceden 102 yıl sonraya, bugünün gençleri neler yaşıyor? En son söyleyeceğimi en başta söyleyeyim, gençler bugün Türkiye'de kendilerini uçurumun kenarında hissediyor. Geniş tanımlı genç işsizliğin yüzde 43,5 olduğu, 'Torpilim olmadan iş bulamam.' diyen gençlerin oranının yüzde 79,3 olduğu, gençlerin yüzde 62,5'inin 'İmkanım olsa yurt dışına yerleşirim.' dediği bir ülkede, gençlerin 'Benim için Türkiye'de yaşamak omuzlarımda bir yük.' dediği bir ülkede başka beka sorunu aramaya gerek yok."

Bazı gençlerle geleceğe dönük düşünceleri hakkında yaptıkları görüşmelere ilişkin bilgi veren Gökçe Gökçen, iktidar temsilcilerinin gençlerin taleplerinden habersiz olduğunu savundu. "Mevcut durum ve iktidar, gençleri çok sevdiği ülkesinden uzaklaştırıyor." diyen Gökçen, şunları kaydetti:

"Bir gece yarısında Avrupa'daki yaşıtlarımız Eurovision izlerken bizim mafya tartışmaları görmemizden, Resmi Gazete takip etmek zorunda kalmamızdan çok sıkıldık. Bizler, hak ettiğimizi alacağız. Hak ettiğimiz güvenceli işi, eğitim aldığımız alanda istihdamı yaratacağız. Bizler, nitelikli ve erişilebilir bir eğitimi kuracağız. Bizler, evrensel standartlarda özgürlüğü Türkiye'ye yaşatacağız ve biz gençler, Ata'mızın dediği gibi en kıymetli hazinemiz Cumhuriyet'i demokrasiyle taçlandıracağız. Hiçbir sorunumuzu görmeyen, görmek istemeyen, bizi tanımayan iktidar, sizin bu işi yapmayacağınız anlaşıldı. Nitelikli ve erişilebilir bir eğitimi bizler getireceğiz, evrensel standartlarda özgürlüğü bizler sağlayacağız. Gençlerin istihdam sorununu biz çözeceğiz."