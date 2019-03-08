Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen Kırşehir'de Kadınlar Günü Programına Katıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen Kırşehir'de Kadınlar Günü Programına Katıldı

1 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Kırşehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen Kırşehir'de Kadınlar Günü Programına Katıldı, System.String[]
KIRŞEHİR (İHA) – CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Kırşehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Cumhuriyet Halk Partisi Kırşehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programına katıldı. Toplantıda konuşan Gökçen, ekonominin etkisini kadınların pazara gittiğinde daha iyi anladığını ifade etti. Gökçen, "Ekonomik krizin yükünü halkımız çekiyor siyasetçiler çekmiyor. Halkımızda da bu yükü kadınlar çekiyor. Kadınlar pazara gittiğinde bunun yükünü daha fazla çekiyor. Kadınlar ev ekonomisini yürütmeye çalışırken bunun sorunlarını yaşıyorlar. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde önümüzde iki seçenek var. Birincisi; kadınların öldürülmeye devam ettiği sokaklar, kadınların şiddete uğradığı kentler, kadınların işsiz kaldığı kentler. İkincisi; kadınların yaşadığı kadınların özgürleştiği kadınların çalıştığı ve emeğinin karşılığını aldığı kentler" dedi.

Program şiir dinletisi ve kadınlar gününe özel hazırlanan çalışan kadınların yer aldığı slayt gösterilerinin izlenimi ile devam etti. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:42 Kaynak: İHA

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