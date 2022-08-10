Gülizar Biçer Karaca: "Göç ve Sığınmacı Masası, Çalışmalarını Tamamladı; Raporu 6 Siyasi Partinin Genel Başkanına Sunacağız" - Son Dakika
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Gülizar Biçer Karaca: "Göç ve Sığınmacı Masası, Çalışmalarını Tamamladı; Raporu 6 Siyasi Partinin Genel Başkanına Sunacağız"

10.08.2022 16:08
Gülizar Biçer Karaca: "Göç ve Sığınmacı Masası, Çalışmalarını Tamamladı; Raporu 6 Siyasi Partinin Genel Başkanına Sunacağız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, altı siyasi partinin temsilcilerinin bulunduğu, "Göç ve Sığınmacı Masası"nın çalışmalarını tamamladığını açıkladı. Biçer Karaca, "Çalışmalar sonucunda bir rapor hazırlandı. Raporu altı siyasi partinin genel başkanlarına sunacağız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, altı siyasi partinin temsilcilerinin bulunduğu, "Göç ve Sığınmacı Masası"nın çalışmalarını tamamladığını açıkladı. Biçer Karaca, "Çalışmalar sonucunda bir rapor hazırlandı. Raporu altı siyasi partinin genel başkanlarına sunacağız" dedi.

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin temsilciler tarafından oluşturulan "Göç ve Sığınmacı Masası", çalışmalarını tamamladı.

Çalışmalar sonucunda, altı siyasi partinin temsilcisi ortak bir rapor hazırladı. Rapor, altı siyasi partinin liderine sunulacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, "Göç ve Sığınmacı Masası olarak çalışmalarımızı tamamladık. Çalışmalar sonucunda bir rapor hazırlandı. Bu raporu 6 siyasi partinin genel başkanlarına sunacağız" dedi.

Raporun; altı siyasi parti genel başkanının 21 Ağustos'ta yapacağı altıncı "Liderler Zirvesi"nde ele alınması bekleniyor.

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Kaynak: ANKA

Hizb-i İslami Partisi, Gülizar Biçer Karaca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülizar Biçer Karaca: 'Göç ve Sığınmacı Masası, Çalışmalarını Tamamladı; Raporu 6 Siyasi Partinin Genel Başkanına Sunacağız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gülizar Biçer Karaca: "Göç ve Sığınmacı Masası, Çalışmalarını Tamamladı; Raporu 6 Siyasi Partinin Genel Başkanına Sunacağız" - Son Dakika
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