Gülizar Biçer Karaca'dan Avukatlar İçin Kanun Teklifi: "Asgari Ücret Tarifesi Yılda İki Kez Belirlensin" - Son Dakika
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Gülizar Biçer Karaca'dan Avukatlar İçin Kanun Teklifi: "Asgari Ücret Tarifesi Yılda İki Kez Belirlensin"

25.08.2022 16:48

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, avukatlık asgari ücret tarifesinin yılda iki kez belirlenmesi için kanun teklifi verdi. Karaca, “Avukat arkadaşlarımız maalesef bugün ofis açamadıkları için seyyar avukatlık yapmaktadır. Bu hukuk sisteminde yargının vazgeçilmez üç sac ayağından birisi avukatlık mesleği seyyar avukatlığa dönüşmüş durumda” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, avukatlık asgari ücret tarifesinin yılda iki kez belirlenmesi için kanun teklifi verdi. Karaca, "Avukat arkadaşlarımız maalesef bugün ofis açamadıkları için seyyar avukatlık yapmaktadır. Bu hukuk sisteminde yargının vazgeçilmez üç sac ayağından birisi avukatlık mesleği seyyar avukatlığa dönüşmüş durumda" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Avukatlık Kanunu'nda değişiklik yapılarak avukatlık asgari ücret tarifesinin yılda bir kez yerine altı ayda bir iki kez belirlenmesini öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Karaca, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Avukat arkadaşlarımızın ekonomik buhran nedeniyle bir nebze olsun hayatlarını kolaylaştırmaya, ekonomik anlamda bir destek sağlamalarına öncülük etmek istedim. Avukat arkadaşlarımız maalesef bugün ofis açamadıkları için seyyar avukatlık yapmaktadır. Bu hukuk sisteminde yargının vazgeçilmez üç sac ayağından birisi avukatlık mesleği seyyar avukatlığa dönüşmüş durumda."

Son zamanlarda ekonomik sorunlar nedeniyle avukatların intihar etmeye başladığını belirten Karaca, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a "Meslektaşlarımızın içinde bulundukları ekonomik ve sosyal koşulların giderek ağırlaştığını herhalde biliyorsunuzdur. Bu nedenle aralık ve kasım ayını beklemeksizin, yılda iki defa avukatlık asgari ücret tarifesinin güncellenmesi ve avukatlık ücret tarifesinin altı ayda bir belirlenmesi için meslektaşlarımı rahatlatacak olan bu yasa teklifini lütfen gündeme alalım" çağrısı yaptı.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Gülizar Biçer Karaca, Asgari Ücret, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülizar Biçer Karaca'dan Avukatlar İçin Kanun Teklifi: 'Asgari Ücret Tarifesi Yılda İki Kez Belirlensin' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gülizar Biçer Karaca'dan Avukatlar İçin Kanun Teklifi: "Asgari Ücret Tarifesi Yılda İki Kez Belirlensin" - Son Dakika
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