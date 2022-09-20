Denizlili Manav, Gülizar Biçer Karaca'ya, Bir Annenin Çocuğuna Bir Dilim Karpuz Bile Alamadığını Anlattı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Denizli'de esnafın sorunlarını dinledi. Karaca'nın ziyaret ettiği manav, bir annenin çocuğuna bir dilim karpuz bile alamadığını anlattı. Denizlili manav, "Bir iki hafta kadar önce, çocuk annesinin eteğini çekiyor, 'anne karpuz, karpuz' diyor. Anne, cebine çaktırmadan baktı, parası yetmedi, almadan gitti" dedi.

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, bugün Denizli'nin Çaybaşı ve Saltak caddelerinde esnafı ziyaret etti. Karaca'ya, CHP İlçe Başkanı Ali Osman Horzum, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Işık Kodal Kurt da eşlik etti.

Karaca'nın dinlediği bir manav, "İşlerimiz iyi diyelim, iyi olsun. (Dilim karpuzu göstererek) Bu dilimi satmakta bile zorlanıyorum. Hatta bir anım var; bir iki hafta kadar önce, çocuk annesinin eteğini çekiyor, 'anne karpuz, karpuz' diyor. Anne, cebine çaktırmadan baktı, parası yetmedi, almadan gitti" diye konuştu.

Karaca ise manava, "Yani çocuk karpuzu yiyemedi. Anne, parası olmayınca çeyrek karpuzu bile alamadı. Öyle mi" diye karşılık verdi. Manav da "Bu durumlara geldik biz" dedi.