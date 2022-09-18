Gülizar Biçer Karaca: Denizli'de "Depreme Dayanıklı Değil" Diye Yıktırılan Okul 4 Yıldır Yaptırılmadı - Son Dakika
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Gülizar Biçer Karaca: Denizli'de "Depreme Dayanıklı Değil" Diye Yıktırılan Okul 4 Yıldır Yaptırılmadı

18.09.2022 11:33
Gülizar Biçer Karaca: Denizli'de "Depreme Dayanıklı Değil" Diye Yıktırılan Okul 4 Yıldır Yaptırılmadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Denizli’nin Babadağ ilçesinde “Depreme dayanıklı değil” dinilerek yıktırılan ilkokulun 4 yıldır yapılmadığını, öğrencilerin mağdur edildiğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Denizli'nin Babadağ ilçesinde "Depreme dayanıklı değil" dinilerek yıktırılan ilkokulun 4 yıldır yapılmadığını, öğrencilerin mağdur edildiğini söyledi.

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Babadağ'ın Kelleci Mahallesi'nde 4 yıl önce yıktırılan okulun bulunduğu arsaya gitti. Karaca, burada yaptığı açıklamada, okulun "Depreme dayanıklı değil" denilerek yıkıldığını, aradan geçen süre içerisinde yeni bir okul binası yapılmadığını söyledi. Öğrencilerin daha küçük bir okulda sıkışık bir şekilde öğrenimlerine devam ettiğini ifade eden Karaca, şöyle konuştu:

"Burası, öğrenci sayısı bakımından çok kalabalık bir ilçe. Bu öğrenciler, biraz ilerde çok küçük bir okulda eğitimine devam ediyorlar. 4 yıldan beri bu okulun inşaatına neden çivi çakılmadı? 4 yıldan bu yana neden o çocuklar o sınıflarda oturuyor? Buradaki öğrenci ailelerinin talepleri var. Aileler, 4 yıldır çocuklarının eğitim hakkından mahrum olduğunu, birleştirilmiş kalabalık sınıflarda üst üste eğitime devam etmeye çalıştığını söylüyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı, bu okulun durumundan haberiniz var mı?"

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Gülizar Biçer Karaca, Babadağ, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülizar Biçer Karaca: Denizli'de 'Depreme Dayanıklı Değil' Diye Yıktırılan Okul 4 Yıldır Yaptırılmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gülizar Biçer Karaca: Denizli'de "Depreme Dayanıklı Değil" Diye Yıktırılan Okul 4 Yıldır Yaptırılmadı - Son Dakika
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