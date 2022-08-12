Denizlili Üzüm Üreticisi: "Bu Çiftçi Biter, Bağcılık Yapamaz Hiç Kimse"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Yenicekent mahallesinde üzüm üreticilerinin sorunlarını dinledi. Bir üzüm üreticisi, "Geçen sene mazot 7 liraydı, bu sene 25 lira, ilaç öyle, şu gördüğünüz örtünün topu 1 buçuk dönüm geliyor. Geçen sene 3 milyardı topu şimdi 7 buçuk 8 milyar (7 bin 500 lira, 8 bin lira). Mazot öyle, ilaç öyle… Geçen sene damlama gübresi geçen sene 200 bine (200 liraya) alıyorduk bu sene 1 milyar 250 milyon (bin 250 lira). Yüzde 500 arttı. Bizim gelirlerimiz aynı. Bu çiftçi biter. Bağcılık yapamaz hiç kimse" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Denizli'nin Buldan İlçesine bağlı Yenicekent mahallesinde üzüm üreticilerinin sorunlarını dinledi.

"BAĞCILIK YAPAMAZ HİÇ KİMSE"

CHP'li Karaca'ya bir üzüm üreticisi, artan maliyetlerden dert yanarak şunları söyledi:

"Mesela ben 6 bin liraya üzüm verdim, 6 bin 500 lira. Bu marketlerin Rusya, mesela Sibirya bölgesinde de var, Moskova'da da var. Her yerinde var, 27 bin tane şubeleri var. Bu marketler diyor ki sent üzerinden veya ruble üzerinden çalışıyor. Dün verilen fiyat, mesela 100 sent ise üzüm şimdi Ali Uçar'ın verdiği fiyat 50 sentmiş. 50 sente vermesi için buradan 3 bin 700, 3 bin 800 (3 lira 70 kuruş, 3 lira 80 kuruş) liradan mal alması lazım. Yani yarım dolar. Bunun tabi kasa maliyeti, palet maliyeti, işçi maliyeti, akaryakıt. Şimdi bu ne demek? Üreticinin zaafından yararlanıyorlar. Alaşehir'e de yağmur yağdı, buraya da yağmur yağdı, panik yapsın millet versin 4 liradan. Tabi kendi kazanıyor buradan. Geçen sene 4 liradan, 4 buçuk liradan üzüm verdik. 5 liraya satanda oldu. Geçen sene mazot 7 liraydı, bu sene 25 lira, ilaç öyle, şu gördüğünüz örtünün topu 1 buçuk dönüm geliyor Sayın Vekilim. Geçen sene 3 milyardı topu şimdi 7 buçuk 8 milyar (7 bin 500 lira, 8 bin lira). Mazot öyle, ilaç öyle… Geçen sene damlama gübresi geçen sene 200 bine (200 liraya) alıyorduk bu sene 1 milyar 250 milyon (bin 250 lira). Yüzde 500 arttı. Bizim gelirlerimiz aynı. Bu çiftçi biter. Bağcılık yapamaz hiç kimse."

"BU ÇİFTÇİ BU MALİYETLERE DAYANAMAZ"

Karaca'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzüm fiyatı için en az 2 dolar (35 lira) olmalı sözünü hatırlatması üzerine üzüm üreticisi şöyle devam etti:

"En az 30 lira olması lazım. 30 liradan aşağı olmaması lazım. Kuru üzümün fiyatı açıklanmadı ama açıklanacak fiyat 22 lira, 23 lira. Mümkün değil kurtarmaz. 1 kilo kuru üzüm 4,5 kilo yaş üzüme denk geliyor. Bu sene tat oranı düşük olursa 6 kiloya da denk gelir. Bu çiftçi bu maliyetlere dayanamaz. Alternatif üründe yok. Ne yapacağız? Pamuk dediler, her taraf pamuk oldu kilosu 30 liradan dediler, pamuk bugün düşmüş 18-19 liraya. Pamukçu da kan ağlıyor. Kalıntı muhabbeti çıkardılar kalıntıyı sorun yok. Kalıntı üzümü soranlar şimdi sorsa kalıntı üzüm yetiştirelim diyoruz hastalıktan başımızı kaldıramıyoruz. Yerine kayısı, nar diksen o da meyve. Dün Turgutlu'daydım erik alan satan yok, nektarin alan satan yok, şeftaliyi alan satan yok…"

"ÜZÜMÜ SATARSAK BORÇLARIMIZI ÖDEYECEĞİZ"

Bir başka üzüm üreticisi ise elektrik faturasını göstererek şunları söyledi: "63 bin lira. Benim faturamı da gösteriyim 25 bin 417 lira. Üzümü satarsak ödeyeceğiz ama üzümü de alan yok."

"ÜRETİCİNİN MALİYETİ DÜŞMEZSE FİYATLAR DÜŞMEZ"

CHP'li Karaca, faturayı gördükten sonra şu açıklamayı yaptı:

"Bu ülkenin Tarım Bakanı var. Bu ülkenin tarım bakanı çıkar bunu açıklar. Ama ne zaman açıklar, 1 sene önce açıklar. 2022 yılının üzümünü ben sezon başında şu fiyattan alacağız der. Devlet olarak bu fiyattan alacağız der ama bugün ne oldu, ayın 10'nunu geçti, ayın 20'sine geliyor. Cumhurbaşkanı Manisa'ya gelecekmiş, Manisa'da üzüm fiyatı… Peki, millet bu üzümünü yaş mı satacak, kuru mu satacak karar verecek. Eğer kuru satacaksa toplayacak serecek. ya kurumazsa? O zaman ne olacak? Hava değişmeye başlayacak. Ben şunu açıkça söyleyeyim sezonun başında açıklanır, sezon başında herkes üzümünü kuru mu olacak, yaş mı olacak ürününü nasıl satacağını belirler. Ona göre yolunu çizer. Bir de devletin, çiftçinin maliyetini düşürmesi lazım. Üreticinin maliyeti düşmezse fiyatlar düşmez. Şimdi çıkıyor diyor ki, 'Ben talimat verdim, ayçiçek fiyatı dahil 30-40 üründe fiyatlar inecek'. Talimatla fiyatlar inmez! Fiyatların inmesi için maliyetlerin inmesi lazım. Maliyet düşmezse adam nasıl fiyat indirecek.

Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu üzüm fiyatlarının en az 2 dolar olması gerektiğini söyledi. İktidar, biz ne söylersek yapıyor. İnşallah sizler içinde o 2 doları hayata geçirir. Dün akşam hatırlayın, Nebati'nin videosu çıktı, biz dedi ÖTV'yi arttıracaktık ama Kılıçdaroğlu ÖTV almayacağım deyince bizim işimize balta vurdu dedi. Yani biz önceden açıklayınca ÖTV'yi arttıramadılar."