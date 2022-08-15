Ürünleri Tarlada Kuruyan Denizlili Çiftçi: "Paraları Peşin Aldılar, Bize Su Vermediler"

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Denizli'nin Çal ilçesinde su hattındaki arıza nedeniyle günlerdir ürünlerini sulayamayan çiftçilerin sorunlarını dinledi. Çallı bir yurttaş, günlerdir susuz kalan ürünlerinin tarlada kuruduğunu söyledi ve "İki saatin içinde patlağı yapan belediye sulama birliği, 25 günde bir patlağı yapmıyor, ilgilenmiyor. Paraları peşin aldılar, bize su vermediler. Biz, devlet büyüklerinden yardım bekliyoruz" dedi.

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Çal'da su sorunu yaşayan çiftçileri ziyaret etti. Çallı bir yurttaş, AKP iktidarına seslenerek şunları söyledi:

"DSİ YÖNETİCİLERİ, BU PATLAĞI ELLERİNDE YETERLİ MALZEME STOKU OLMADIĞI İÇİN 23 GÜNDE YAPMIŞLARDIR"

"Sayın devlet büyükleri, birinci bayram günü su hattımıza yapılan sabotajı devletimiz, güvenlik görevlileri çözememiştir. Devlet Su İşleri (DSİ) yöneticileri, bu patlağı ellerinde yeterli malzeme stoku olmadığı için, malzeme tedariki yapamadıkları için 23 günde yapmışlardır. 23 gün üreticiler karpuzlarını, kavunlarını, bağlarını sulayamamıştır. Bunun sonucu olarak büyük zararlara uğramışlardır."

Su sıkıntısından dolayı ürünlerinin tarlada kuruduğuna dikkat çeken bir çiftçi de şöyle konuştu:

"PARALARI PEŞİN ALDILAR, BİZE SU VERMEDİLER"

"Bu suya sabotaj yapıldığı için, biz zamanında su veremediğimiz için bizim karpuzlarımız ve kabaklarımız kurumuştur. Biz, büyük zarara uğradık. Bizden paraları peşin olarak alıp, akıllı saat sistemi kullanıldığından paraları aldılar, ondan sonra belediyenin suyu patlıyor aynı yerde. İki saatin içinde patlağı yapan belediye sulama birliği, 25 günde bir patlağı yapmıyor, ilgilenmiyor. Paraları peşin aldılar, bize su vermediler. Biz, devlet büyüklerinden yardım bekliyoruz."