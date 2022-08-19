Denizlili Esnaf: Şuradaki Esnafın Yüzde 40'ı Seneye Dükkan Açamaz - Son Dakika
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Denizlili Esnaf: Şuradaki Esnafın Yüzde 40'ı Seneye Dükkan Açamaz

19.08.2022 10:45

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt mahallesinde esnafı ziyaret etti. Karaca’ya dert yanan bir esnaf, tanıtım yapılması için defalarca AKP Denizli Milletvekili Cahit Özkan’la görüştüklerini fakat sonuç alamadıklarını belirterek, “Bakın, çarşının içindeki pansiyonlarda hiç müşteri yok. Havuzlu yerlerde var. Yani Karahayıt’ın hiçbir cazibesi kalmadı. Tanıtımı kalmadı. Bunu biz Sayın Milletvekili Cahit Özkan’a defalarca dedik; ‘Gelin, esnaflardan para toplayalım 3’er 5’er, Karahayıt’ı tanıtın, güzelleştirin’. Bakın, burada hâlâ 100 liraya oda var... Yani işlerimiz iç açıcı değil. Şuradaki esnafın yüzde 40’ı seneye dükkan açamaz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt mahallesinde esnafı ziyaret etti. Karaca'ya dert yanan bir esnaf, tanıtım yapılması için defalarca AKP Denizli Milletvekili Cahit Özkan'la görüştüklerini fakat sonuç alamadıklarını belirterek, "Bakın, çarşının içindeki pansiyonlarda hiç müşteri yok. Havuzlu yerlerde var. Yani Karahayıt'ın hiçbir cazibesi kalmadı. Tanıtımı kalmadı. Bunu biz Sayın Milletvekili Cahit Özkan'a defalarca dedik; 'Gelin, esnaflardan para toplayalım 3'er 5'er, Karahayıt'ı tanıtın, güzelleştirin'. Bakın, burada hala 100 liraya oda var... Yani işlerimiz iç açıcı değil. Şuradaki esnafın yüzde 40'ı seneye dükkan açamaz" dedi.

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Pamukkale'nin Karahayıt mahallesinde esnafın sorunlarını dinledi. Bölge esnafı, tanıtım yapılmadığından şikayet ederken konu ile ilgili Cahit Özkan'la görüştüklerini fakat sonuç alamadıklarını söyledi.

"BÜYÜK TURİZM KAZANIYOR, KÜÇÜK TURİZM ÖLÜYOR"

Karaca'ya "Ben sesimi çıkartamıyorsam sen benim adıma sesini çıkaracaksın" diyen kafe işletmecisi Hülya Yüksel, "Biz sahile gittik üç gün önce, bir kızımla kendim, 700 küsur lira hesap ödedim. Ama ben burada 20 liraya gözlemeyi satamıyorum. Biraz önce 20 liraya meşrubat sattım diye kadın bana bir saat çene yaptı. Dün şurada 25 liraya çayla gözleme içti, levhamın fotoğrafını çekti gitti. Böyle bir şey olur mu? Ama ben orada 700 küsur lira hesap öderken adama hiçbir şey diyemedim, çıkardım verdim. Çünkü büyük turizm kazanıyor, küçük turizm ölüyor. Biz ölüyoruz. Ama bütün kodamanlar ayakta. Çöken bir yer yok. Ben geçen sene şuraya 50 masa oturtuyorsam bunun 40'ı gurbetçiydi. Bu sene gurbetçi de yok. Neden? Parası değerli, beş yıldızlı otele gidiyor. Pansiyonlar boş. Her yer boş. Kimse para kazanamıyor. Bizim şu cadde, şu anda iğne atsan yere düşmezdi. Akşam bir saat iş yapacağız" dedi.

"1 KİLO DOMATES ALAMAYAN ADAM"

Karahayıtlı esnaf Ramazan Erdoğan ise "Burası Karahayıt. Türkiye'nin en meşhur yeri ama en kötü yeri. Bakın şu milletin haline, sudan çıkmış balık gibiyiz. Hani ekonomimiz nerede? Karahayıt'ın bir tek tanıtımı yok. Belediye burayı çıktım diye benden 500 lira para cezası aldı. Bu ne, ben nerede yaşıyorum? Bu sene turizm çok güzel, gördüğünüz gibi yatıyoruz. Hani turizm nerede, patlama nerede? Bu milletin ekonomik durumu; bir kilo domates alamayan adam. Şu pantolonu ben üç seneden beri 70 liraya satıyorum, 80 liraya. Yüzde 300 enflasyon var, bu pantolonun en az 300 lira olması lazım. Hani bu milletin hali nerede?  Geliyor bayan, 'Kaç para?' '50 lira.' Affedersin, bir külot parası bu. Ama satamıyoruz. Bir de 'Ülkemiz şöyle güzel, böyle güzel'" diye konuştu.

"ÇARŞININ İÇİNDEKİ PANSİYONLARDA HİÇ MÜŞTERİ YOK"

Karaca'nın "Bu sene pansiyoncular var mı" sorusuna Erdoğan, "Yok, yok. Bakın, çarşının içindeki pansiyonlarda hiç müşteri yok. Havuzlu yerlerde var. Çoluk çocuk yüzdürmek için öyle tatil ediyorlar. Zaten belirli bir yaşın altı Karahayıt'a gelmiyor. Yani termal, yaşlı gördüğünüz kişiler için. Onlara gelen aileler getiriyorlar annesini babasını, sahilde geziyorlar, geçerken de buradan alıp gidiyorlar. Yani Karahayıt'ın hiçbir cazibesi kalmadı. Tanıtımı kalmadı. Bunu biz Sayın Milletvekili Cahit Özkan'a defalarca dedik; 'Gelin, esnaflardan para toplayalım 3'er 5'er. Hiç olmazsa bize yardımcı olun ki Karahayıt'ı tanıtın, güzelleştirin'. Bakın, burada hala 100 liraya oda var. 100 lira ya" dedi.

"ŞURADAKİ ESNAFIN YÜZDE 40'I SENEYE DÜKKAN AÇAMAZ"

Karaca'nın "Maliyetler arttı mı" sorusuna ise Erdoğan, "Elektrik para, su para, her şey para. Ama 100 liraya orada satamıyor adam. Yani işlerimiz iç açıcı değil. Şuradaki esnafın yüzde 40'ı seneye dükkan açamaz" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

Cahit Özkan, Karahayıt, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizlili Esnaf: Şuradaki Esnafın Yüzde 40'ı Seneye Dükkan Açamaz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizlili Esnaf: Şuradaki Esnafın Yüzde 40'ı Seneye Dükkan Açamaz - Son Dakika
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