CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun adli kontrol şartıyla tahliye edilmesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Karaca, "Sanatçılara gözdağı vermek, farklı sesleri susturmak için haksız, hukuki dayanaktan yoksun tutuklama kararının ardından kamuoyunun itirazları ve biz kadınların isyanı karşılık buldu. Nihayet Gülşen'e tahliye kararı" paylaşımında bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Güncel › Gülizar Biçer Karaca: 'Biz Kadınların İsyanı Karşılık Buldu. Nihayet Gülşen'e Tahliye Kararı' - Son Dakika

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