Gülizar Biçer Karaca: "Biz Kadınların İsyanı Karşılık Buldu. Nihayet Gülşen'e Tahliye Kararı" - Son Dakika
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Gülizar Biçer Karaca: "Biz Kadınların İsyanı Karşılık Buldu. Nihayet Gülşen'e Tahliye Kararı"

29.08.2022 14:32
Gülizar Biçer Karaca: "Biz Kadınların İsyanı Karşılık Buldu. Nihayet Gülşen'e Tahliye Kararı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, şarkıcı Gülşen Çolakoğlu’nun adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini “Biz kadınların isyanı karşılık buldu. Nihayet Gülşen'e tahliye kararı” diye değerlendirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini "Biz kadınların isyanı karşılık buldu. Nihayet Gülşen'e tahliye kararı" diye değerlendirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun adli kontrol şartıyla tahliye edilmesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Karaca, "Sanatçılara gözdağı vermek, farklı sesleri susturmak için haksız, hukuki dayanaktan yoksun tutuklama kararının ardından kamuoyunun itirazları ve biz kadınların isyanı karşılık buldu. Nihayet Gülşen'e tahliye kararı" paylaşımında bulundu.

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gülizar Biçer Karaca: 'Biz Kadınların İsyanı Karşılık Buldu. Nihayet Gülşen'e Tahliye Kararı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gülizar Biçer Karaca: "Biz Kadınların İsyanı Karşılık Buldu. Nihayet Gülşen'e Tahliye Kararı" - Son Dakika
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