Gülizar Biçer Karaca Sinop'ta Konuştu: "Balıkçılığın Giderinin Yüzde 99'u Neredeyse Mazot"

MUSTAFA USTA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca Sinop'a geldi. Av sezonu açılışını yapan balıkçıların sorunlarına değinen Karaca, "Balıkçıların en temel sorunlarından birisi girdi maliyetleri. Yani balıkçılığın sermayesinin yüzde 99'u giderinin yüzde 99'u neredeyse mazot. Geçtiğimiz yıl 5,5 civarında olan mazotun litresiyle 'vira bismillah' diyen balıkçılarımız mayıs ayı sonunda sezon kapandığında 20 liradan kapattılar" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca bugün Sinop'a geldi. Mesleği avukatlık olan Karaca, CHP Sinop İl Başkanlığı'ndaki toplantısında adli yıl açılışına da değindi. Karaca şunları söyledi:

"MAALESEF BİR OFİS AÇACAK EKONOMİK GÜCÜ BULAMIYORLAR"

"Avukatlık mesleğinde kontrolsüz bir şekilde artan hukuk fakültelerinden her gün binlerce gencimiz büyük umutlarla, büyük hayallerle mezun oluyor. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra bir ofis açmak. Adliyede hukukun üstünlüğü yargı bağımsızlığı ve vatandaşların hakka, hukuka aracılık etmenin heyecanını yaşamak istiyor ama değerli meslektaşlarım maalesef bir ofis açacak ekonomik gücü bulamıyorlar. Ofis açmak, ekonomik yükün altına girmek maalesef bugün onlar için çok da mümkün değil. O yüzden deyim yerindeyse seyyar avukatlık başladı. Meslektaşlarım müvekkilleriyle görüşmek için, bir ofisleri olmadığı için dış mekanlarda, kafelerde, pastanelerde müvekkilleriyle görüşme yapıyor. Bu yargının üst mecralarından olan avukatlık mesleğinin gerçekten onurunun, gururunu oldukça zedeleyen bir durumdur. Onun dışında özellikle CMK ücretleri dediğimiz adli yardımdan kaynaklı ücretler avukatlık mesleğinin ve avukatların içinde bulunduğu durumu gördüğümüzde anayasamızda angarya yasak denmesine rağmen maalesef gittikleri yol mazot ücretlerini bile karşılayamayacak durumda. Değerli meslektaşlarımız için öncelikle Avukatlık Asgari Ücret Kanunu'nda düzenleme yapılarak yılda en az 2 defa asgari ücret tarifesinin güncellenmesi CMK adli yardım ödemelerinin asgari ücrete endekslenmesi ve mesleğin onuruna, mesleğin temsil ettiği duruşa saygınlığa kavuşabilmesi için oldukça ciddi önlemler tedbirler alınması gerekmekte.

"TÜM YURTTAŞLARIMIZIN DÜNYA BARIŞ GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ"

Değerli arkadaşlar bugün aynı zamanda Dünya Barış Günü. Bizler, 'eğer bir milletin bağımsızlığı tehlikeye düşmedikçe savaş cinayettir' diyen ve yurtta barış dünyada barış ülküsünü bu ülkede demokrasinin temeli ve insan haklarının temeli sayan büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve ilk genel başkanı olduğu Cumhuriyet Halk Partisi ve örgüt temsilcileri olarak yurtta barış dünyada barış ülküsünün hakim olacağı ve yurtta barış dünyada barış ülküsüyle bozulan ekonomik barışın, bozulan toplumsal barışın, toplumun sarayda oturan tek kişinin kutuplaştırdığı, ayrıştırdığı, ötekileştirdiği, komşunun komşuya, kardeşin kardeşe her anlamda ayrı düşünerek çatıştırıldığı bir Türkiye'den bu ülkeyi kurtaracak olan bir siyasi partinin temsilcisi olarak tüm yurttaşlarımızın dünya barış gününü kutluyoruz. Toplumsal barışı cumhuriyetimizin 100. Yılında bu ülkede sağlayacağımıza verdiğimiz söz ile sayın Genel Başkanımızın da dünya barış günü kutlama dileklerini sizlerle paylaşmak istiyorum."

"BALIKÇILARIMIZ SEZON KAPANDIĞINDA MAZOTU 20 LİRADAN KAPATTILAR"

Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, yıllardır ekmek kavgasında olan balıkçılarımızın yaşadıkları problemlerin yerinde tespiti ve çözüm önerilerini de o sorunlarını yaşayanlardan dinleyerek sorunu bizzat bilen ve çözümü de en etkin şekilde talep edenleri dinlemek üzere değerli Sinop milletvekilimiz Barış Karadeniz'i görevlendirdi. 'Hopa'dan yola çıkacaksın. Samandağ'a kadar 3 tarafı denizlerle çevrili yurdumuzun her limanına uğrayacak ve tüm balıkçılarla bir araya gelerek onların sorunlarını yerinde dinleyecek çözüm önerilerini alacaksın' dedi. Değerli milletvekilimiz de büyük bir özveri ile ve genel başkanımızın vermiş olduğu talimatla Hopa'dan Samandağ'a kadar balıkçılarımızla bir araya geldi. Hem sorunlar hem çözüm önerilerine ilişkin raporu da genel başkanımıza paylaştı. Balıkçıların en temel sorunlarından birisi girdi maliyetleri. Yani balıkçılığın sermayesinin yüzde 99'u giderinin yüzde 99'u neredeyse mazot. Geçtiğimiz yıl 5,5 civarında litresiyle mazotun vira bismillah diyen balıkçılarımız mayıs ayı sonunda sezon kapandığında 20 liradan kapattılar. Bugün 27 lira olan mazotu ÖTV ve benzeri birtakım düzenlemelerle 24 lira civarında alıyorlar."