Üye Girişi
CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi'den aile hekimleri yönetmeliği eleştirisi Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi'den aile hekimleri yönetmeliği eleştirisi Açıklaması

26.08.2021 11:45
CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi'den aile hekimleri yönetmeliği eleştirisi Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, 1 Temmuz'da yürürlüğe giren Aile Hekimleri Yönetmeliği'nin yeni hak gasplarına neden olduğunu ileri sürdü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, 1 Temmuz'da yürürlüğe giren Aile Hekimleri Yönetmeliği'nin yeni hak gasplarına neden olduğunu ileri sürdü.

İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada 1 Temmuz'da yürürlüğe giren Aile Hekimleri Yönetmeliği'ni eleştirdi.

Yeni yönetmelik nedeniyle çok sayıda hekimin görevinden ayrılmayı düşündüğünü savunan İlgezdi, hekimlerin sesinin duyulması ve yönetmeliğin değiştirilmesi için çağrıda bulundu.

Yeni yönetmelikte aile hekimlerine yönelik hiçbir düzenleme bulunmadığını belirten İlgezdi, "Aile hekimlerinin sorunları her geçen gün artarken, 1 Temmuz'da yürürlüğe giren yeni Aile Hekimleri Yönetmeliği ile hekimlerin tek bir sorunu giderilmezken aksine bu yönetmelik hükümleri yeni hak gasplarına neden oluyor. Bu yönetmeliğin düzeltilmesi için yarın ikinci kez iş bırakma eylemi yapacak olan aile hekimlerine tüm yurttaşlarımızı destek olmaya çağırıyorum."

Cumhuriyet Halk Partisi, Gamze Akkuş İlgezdi, 1 Temmuz, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi'den aile hekimleri yönetmeliği eleştirisi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 11:45 CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "İktidara gelirseniz başörtüsünü yasaklayacak mısınız?" diye sordular, Karamollaoğlu'nu referans gösterdi Tartıştığı erkek arkadaşına otomobille çarparak kepenklere sıkıştırdı 11:31 Tartıştığı erkek arkadaşına otomobille çarparak kepenklere sıkıştırdı Son Dakika: 5 gündür art arda düşüşünü sürdüren dolar, 8,37'den işlem görüyor 11:25 Son Dakika: 5 gündür art arda düşüşünü sürdüren dolar, 8,37'den işlem görüyor
Son Dakika: Gram altının fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor 11:17 Son Dakika: Gram altının fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi 11:08 ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi Son hali içler acısı! Ortadoğu'nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü, haritadan silinmek üzere 10:54 Son hali içler acısı! Ortadoğu'nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü, haritadan silinmek üzere
30 milyar liralık borç yapılandırıldı! Başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor 10:31 30 milyar liralık borç yapılandırıldı! Başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor 1,5 milyon memura müjde! Sözleşmeli personel sorunu 2022'de çözülecek 10:10 1,5 milyon memura müjde! Sözleşmeli personel sorunu 2022'de çözülecek

Son Dakika Haberleri
11:45 CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "İktidara gelirseniz başörtüsünü yasaklayacak mısınız?" diye sordular, Karamollaoğlu'nu referans gösterdi
11:27 Kocasını av tüfeği ile öldüren kadının 1,5 aylık hamile olduğu öğrenildi
11:25 Son Dakika: 5 gündür art arda düşüşünü sürdüren dolar, 8,37'den işlem görüyor
11:17 Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı
11:17 Son Dakika: Gram altının fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor
11:07 ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi
10:54 Son hali içler acısı! Ortadoğu'nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü, haritadan silinmek üzere
10:50 "Nasılsınız?" diyen yeni rektör Prof. Dr. Naci İnci aldığı cevabı sevmedi! Boğaziçili öğrenciler sert çıkıştı
10:37 Afganistan'daki Türk askerleri 11.45'te Ankara'da olacak
10:31 30 milyar liralık borç yapılandırıldı! Başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor
Eylül Yağlıkara cinayetinde 15 yıl hapis cezasına çarptırılan anne beraat etti Eylül Yağlıkara cinayetinde 15 yıl hapis cezasına çarptırılan anne beraat etti         
11:46
Son Dakika! Afganistan'dan tahliye edilen Türk askerlerini taşıyan ilk uçak Ankara'ya indi Son Dakika! Afganistan'dan tahliye edilen Türk askerlerini taşıyan ilk uçak Ankara'ya indi         
11:43
Kocasını av tüfeği ile öldüren kadının 1,5 aylık hamile olduğu öğrenildi Kocasını av tüfeği ile öldüren kadının 1,5 aylık hamile olduğu öğrenildi         
11:27
Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı         
11:17
İki otel işletmecisi birbirine girdi, kurşunlar havada uçuştu İki otel işletmecisi birbirine girdi, kurşunlar havada uçuştu         
11:10
Zavallı köpeğin üstüne kaynar su döken cani güvenlikten ilginç ifade: Korktuğum için yaptım Zavallı köpeğin üstüne kaynar su döken cani güvenlikten ilginç ifade: Korktuğum için yaptım         
11:02
"Nasılsınız?" diyen yeni rektör Prof. Dr. Naci İnci aldığı cevabı sevmedi! Boğaziçili öğrenciler sert çıkıştı         
10:50
Tüp mide ameliyatı sonrası hayatını kaybeden kadının enfeksiyon nedeniyle organları iflas etmiş Tüp mide ameliyatı sonrası hayatını kaybeden kadının enfeksiyon nedeniyle organları iflas etmiş         
10:20
Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı         
10:04
261 terör örgütü üyesinin cesetleri Bitlis'te bulundu 261 terör örgütü üyesinin cesetleri Bitlis'te bulundu         
09:52
Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı         
08:51
Galatasaray sonunda Radamel Falcao defterini kapattı! Kolombiyalı golcü, Inter Miami'de Galatasaray sonunda Radamel Falcao defterini kapattı! Kolombiyalı golcü, Inter Miami'de         
01:01
Kız arkadaşıyla samimi pozlarını paylaşan Senem Kuyucuoğlu'ndan aşk dolu sözler Kız arkadaşıyla samimi pozlarını paylaşan Senem Kuyucuoğlu'ndan aşk dolu sözler         
22:17
Cinsel ilişkide prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti Cinsel ilişkide prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
22:04
Umumi tuvalette çakmak gazı çeken 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti Umumi tuvalette çakmak gazı çeken 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
18:56
AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi         
15:02
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz         
14:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2021 11:50:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi'den aile hekimleri yönetmeliği eleştirisi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement