CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi'den aşılama ile ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi'den aşılama ile ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi'den aşılama ile ilgili açıklama Açıklaması

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "2011'de çocuklarına aşı yaptırmayan ailelerin sayısı 183 iken, 2017'de 129 kat artarak 23 bine ulaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi'den aşılama ile ilgili açıklama Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "2011'de çocuklarına aşı yaptırmayan ailelerin sayısı 183 iken, 2017'de 129 kat artarak 23 bine ulaştı. Tam aşılı olmayan çocuklar düşünüldüğünde bu rakamların çok daha ciddi olduğu ortaya çıkıyor." ifadesini kullandı.

İlgezdi, yazılı açıklamasında, aşılama hakkında CİMER üzerinden bilgi edinme talebinde bulunduğunu belirtti.

Başvurusu ile Sağlık Bakanlığından 2003-2019 yılları arasına ait tam aşılılık verilerini istediğini bildiren İlgezdi, buna karşın kendisiyle yalnızca 2017 ve 2018 yıllarına ait verilerin paylaşıldığını vurguladı.

Bakanlığın tam aşılı çocuk sayısını 2017 için 1 milyon 8 bin 387, 2018 için 1 milyon 104 bin 129 olarak verdiğini aktaran İlgezdi, "2002'de hedef çocuk nüfusunun aşılama oranı yurt genelinde yüzde 78'di. 2010'da yurt genelinde yüzde 97 oranı yakalandı. Aşılanan çocuk sayısı 2011'de de arttı. Hatta geçmişte aşılama oranları en düşük olan illerimizde bile yüzde 85'in üstünde başarı elde edildi. Durum böyleyken Sağlık Bakanlığının 2012-2016 yıllarına ilişkin verileri paylaşmaması kaygılarımızda haklı olduğumuzu gösteriyor." açıklamasını yaptı.

"2011'de çocuklarına aşı yaptırmayan ailelerin sayısı 183 iken, 2017'de 129 kat artarak 23 bine ulaştı. Tam aşılı olmayan çocuklar düşünüldüğünde bu rakamların çok daha ciddi olduğu ortaya çıkıyor." değerlendirmesinde bulunan İlgezdi, aşı karşıtı çevreler ve kişilerin doğru olmayan bilgiler ile halkı kandırdığını vurguladı.

İlgezdi, aşının içeriğinde alüminyum, cıva ve domuz jelatini olduğuna dair asılsız iddiaların dile getirildiğini, oysa aşılarda alüminyum ve domuz jelatininin bulunmadığını, cıvanın ise sağlığa zararlı olmayan etil cıvadan imal edildiğini kaydetti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Gamze Akkuş İlgezdi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:34 Kaynak: AA
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