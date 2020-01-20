CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi'den "havalimanı" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi'den 'havalimanı' açıklaması Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi'den "havalimanı" açıklaması Açıklaması

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "Uçuşlar İstanbul Havalimanına yönlendirilsin diye havayolu şirketlerinin Sabiha Gökçen'e ilave sefer talepleri reddediliyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi'den

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "Uçuşlar İstanbul Havalimanına yönlendirilsin diye havayolu şirketlerinin Sabiha Gökçen'e ilave sefer talepleri reddediliyor. 2019'da bitirileceği açıklanan Sabiha Gökçen'in ikinci pisti de halen yapım aşamasında." değerlendirmesini yaptı.

İlgezdi, yazılı açıklamasında, havayolu şirketlerinin Sabiha Gökçen Havalimanından ek sefer taleplerinin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce kabul edilmediğini kaydetti.

Atatürk Havalimanı kapatılarak İstanbul Havalimanı'nın tüm olumsuzluklarına rağmen açıldığını savunan İlgezdi, vatandaşların, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı daha yoğun kullanma taleplerinin reddedildiğini ileri sürdü.

İlgezdi, Sabiha Gökçen Havalimanı'na ikinci pist yapımına 2015'te başlandığını hatırlatarak, "Uçuşlar İstanbul Havalimanı'na yönlendirilsin diye havayolu şirketlerinin Sabiha Gökçen ilave sefer talepleri reddediliyor. 2019'da bitirileceği açıklanan Sabiha Gökçen'in ikinci pisti de halen yapım aşamasında." ifadelerini kullandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki ikinci pistin neden halen bitirilemediğini soran İlgezdi, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğünün 'Uçaklar İstanbul Havalimanı'nı kullansın diye mi Sabiha Gökçen'in ikinci pisti bitirilmemektedir? Pistin halen bitirilmemesinin gerekçesi nedir?

Sabiha Gökçen Havalimanından ilave uçuş taleplerinin reddedilmesinin asıl sebebi uçuşların İstanbul Havalimanı'na yönlendirilmesi midir? İstanbul Havalimanı'na yeterince uçak inmediği için mi bu izinler Sabiha Gökçen Havalimanı'na verilmemektedir? Sivil Havacılığın bu kararının sebebi Devlet Hava Meydanları İşletmesinin baskısı mıdır?' sorularına yanıt vermesi gerekiyor."

Cumhuriyet Halk Partisi, Gamze Akkuş İlgezdi, Sabiha Gökçen, İstanbul, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İmamoğlu'ndan Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergahından arsa aldığı haberlerine ilk yorum: Umrumda değil
CHP'li Öztrak: "Berlin zirvesini olumlu karşıladığımızı ifade etmek isterim" Meteoroloji'den İstanbul'a kar ve buzlanma uyarısı: Salı gününe dikkat Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 23:09:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi'den "havalimanı" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]