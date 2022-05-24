CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, Erzurum'da partililerle buluştu Açıklaması - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, Erzurum'da partililerle buluştu Açıklaması

24.05.2022 21:20
CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, Erzurum'da partililerle buluştu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, her an seçime hazır olmalarını gerektiren bir süreç içerisinde olduklarını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, her an seçime hazır olmalarını gerektiren bir süreç içerisinde olduklarını belirtti.

İlgezdi, CHP Erzurum İl Başkanlığınca, kentteki bir otelde partililerle bir araya gelerek toplantı yaptı. Ardından basın toplantısı düzenleyen İlgezdi, küçük bir ekiple Erzurum'a geldiklerini söyledi. Ankara'dan Erzurum'u ziyaret etmek istediklerini bildiren İlgezdi, "Önümüzdeki süreçte her an seçime hazır olmamızı gerektiren bir süreç olduğunu biliyoruz." dedi.

İlgezdi, yaklaşık 8 ay önce Erzurum'a ziyaret yaptıklarını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Bizleri sevgiyle, hürmetle ve ilgiyle karşıladılar. Dolayısıyla Erzurum'un hazır olduğunun sinyallerini aldık. Bize bu noktada daha sıkı çalışmak düşüyor. Biz de gerekli çalışmalarımızı yaptık, eksiklerimizi ve yapmamız gerekenleri, değiştirmemiz gereken tabloları hepsini birlikte örgütümüzle masaya yatırdık ve bunlara ait çözümlerimizi konuşup en kısa zamanda geliyor gelmekte olan derken gerçekten o geleceği getirmek adına Erzurum olarak hazırız deme noktasındayız. Muhtemelen 1 ay sonra tekrar burada buluşacağım yöneticilerimizle. Artık bu eksikleri tamamlayıp bu yazı tatil olmadan hep birlikte yoğun bir şekilde yeniden üreten, çalışan ve kardeşçe bir iklimi yeşerteceğimiz Türkiye'nin adımlarını atacağız. İnanıyorum ki kazanacağız ve tekrar güzel günleri göreceğiz."

CHP İl Başkanı Suat Dülger ise İlgezdi'nin Erzurum'a teşkilatla ilgili çeşitli göstergelerde denetim yapmak ve önerilerde bulunmak üzere geldiğini belirtti. Partililerle karşılıklı oturduklarını anlatan Dülger, "Eksiklerimizi ve fazlalarımızı ortaya çıkardık. Bu partimizin çok yoğun zamanlarında bize zaman ayırması çok güzel oldu. En azından örgütsel, üye ve sandık bağlamında nerede ne eksiğimiz olduğunu görmüş olduk." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Gamze Akkuş İlgezdi, Erzurum, Ankara, Güncel, Son Dakika

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