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CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık, eğitim sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık, eğitim sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması

23.06.2021 11:32
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık, eğitim sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Milli Eğitim Şurası'nın acilen toplanması gerektiğini belirterek, "Tüm paydaşların bu sürecin yönetimiyle ilgili görüşleri alınmalı ve uygulanmalıdır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Milli Eğitim Şurası'nın acilen toplanması gerektiğini belirterek, "Tüm paydaşların bu sürecin yönetimiyle ilgili görüşleri alınmalı ve uygulanmalıdır." dedi.

Karabıyık, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bir ülkenin kalkınmasında eğitimin önemli olduğunu, eğitim sisteminde başarıyı yakalayan ülkelerin, eğitimde iyi yönetişim sürecini yürüttüğünü söyledi.

Eğitimde ve kalkınmada başarıyı yakalayabilmiş ülkelerin aynı zamanda eğitimde fırsat eşitliğini sağlayabilmiş ülkeler olduğunu belirten Karabıyık, "Tüm okullarda eşit ve kaliteli eğitimin sunulması ile aslında yoksulluğun anne babadan çocuğa transfer edilmesi de önlenebilir. Yine çocukların eğitimi için daha çok kamu harcaması ve yatırımı yapılması, ekonomik olarak dezavantajlı ailelerin çocuklarına eğitim ve desteklerin gerektiği kadar sağlanması, erken çocukluk eğitiminin geliştirilmesi ile de yoksulluk kader olmaktan çıkacaktır." diye konuştu.

"2021-2022 eğitim öğretim yılı için yeni bir öğretim programı hazırlanmalı"

Karabıyık, Türkiye'de örgün eğitimde 18 milyon 241 bin 881 öğrenci olduğunu dile getirdi. Devlet okullarına gereken yatırımın yapılmadığını, bölgesel farklılıklara göz yumulduğunu fakat özel okullara destek verildiğini ileri süren Karabıyık, bu gibi nedenlerin eğitimde fırsat eşitsizliğini daha da derinleştirdiğini ifade etti.

"Anayasal bir hak olan parasız ve kaliteli eğitim konusunda iktidar sınıfta kalmıştır." diyen Karabıyık, eğitime erişimde salgın öncesinde de var olan makasın, salgın döneminde derinleştiğini savundu. Karabıyık, şöyle konuştu:

"Parasız ve kaliteli eğitime her çocuk erişebilmelidir. Eğitimde fırsat eşitsizliği derhal ortadan kaldırılmalıdır. CHP iktidarında, eğitimdeki sorunların nasıl çözüleceği, öğrenciler arasında derinleşen bu makasın kapatılması için neler yapılacağı ile ilgili çalışmalarımız hazırdır. İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamemizde de eğitimde yaşanan sorunlara dair çözüm önerilerimizi ayrıntılı olarak paylaştık. Bu noktada öncelikli birkaç çözüm önerimizi söylemek gerekirse öncelikle öğrencilerin öğrenme kayıplarının tespit edilmesi için çalışmalara derhal başlanmalıdır. 2021-2022 eğitim öğretim yılı için yeni bir öğretim programı hazırlanmalıdır. Öğrenme kayıplarının en aza indirilmesi için yeni bir program mutlaka gereklidir.

Acilen şu ana kadar çeşitli bahanelerle toplanmayan Milli Eğitim Şurası toplanmalıdır. Tüm paydaşların bu sürecin yönetimiyle ilgili görüşleri alınmalı ve uygulanmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığına acilen kaynak aktarılmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığına ek bütçe verilmesini defalarca söyledik ama gördük ki son yıllarda verilen bütçeden dahi tasarruf etmesi istenmiştir. Bunu anlamak mümkün değil. Bütün çocukların eğitim öğretim imkanlarına erişimi konusunda var olan eksiklikler ivedi olarak tespit edilmeli ve giderilmelidir. İhtiyaç sahibi öğrencilerin tablet, bilgisayar ya da televizyon ihtiyacı tekrar tespit edilerek karşılanmalıdır. İhtiyaç duyulan ve defalarca söylediğimiz 44 bin dersliğin yapımına derhal başlanmalıdır."

Karabıyık, en az 100 bin öğretmenin atamasının yapılması ve tüm okullara kadrolu temizlik görevlisi ile sağlık personeli atanması önerisinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi, milli eğitim bakanlığı, Lale Karabıyık, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık, eğitim sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika


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