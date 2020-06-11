CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık'tan işsizlik oranı değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık'tan işsizlik oranı değerlendirmesi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, "İşsizlik oranı düşmüş değil. Bunu söylemek, kapı kapı iş arayan, evine ekmek götüremeyen mağdurlar için ayıp." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık'tan işsizlik oranı değerlendirmesi Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, "İşsizlik oranı düşmüş değil. Bunu söylemek, kapı kapı iş arayan, evine ekmek götüremeyen mağdurlar için ayıp." dedi.

Karabıyık, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bir iktidarın çözmesi gereken en önemli sorunlardan birisinin işsizlik olduğunu ifade etti.

Türkiye'de 1988-2002 yılları arasındaki ortalama işsizlik oranının yüzde 8,8 olduğunu belirten Karabıyık, AK Parti'nin 18 yıllık iktidarı döneminde işsizlik oranının ortalamasının yüzde 12,2 olarak gerçekleştiğini kaydetti. Karabıyık, bunun görünen işsizlik olduğunu, gerçek işsizliğin bu oranın üstünde bulunduğunu savundu.

Son açıklanan işsizlik oranında, 27 milyonun üzerindeki çalışan sayısının 26 milyona gerilediğini ama işsizlik oranında düşme olduğunu ifade eden Karabıyık, "Böyle bir matematik yok. İşsizlik oranı düşmüş değil. Bunu söylemek, kapı kapı iş arayan, evine ekmek götüremeyen mağdurlar için ayıp. Diğer yandan iş aramaktan umudunu kesenler var. Özellikle sadece gençlere bakıldığında 1,5 milyon genç, iş bulmaktan umudunu kesmiş durumda. Bu hesabın içerisine bunlar konulmuş değil." dedi.

Karabıyık, AK Parti'nin, iktidara geldiğinde işsizliği 10,3 oranında devraldığını kaydederek, bu süre zarfında istihdamı artıracaklarını defalarca iddia ettiklerini ancak 18 yıla 15 istihdam teşvik paketi, 5 Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve reform paketi hazırlamalarına rağmen işsizlik oranını düşürmeyi başaramadıklarını öne sürdü.

Hiçbir teşvik paketinin kalıcı etki yaratmadığını savunan Karabıyık, "Tek başına teşvik paketleri hiçbir zaman yeterli olmadı. Olsaydı zaten 20 paket var. Yapısal reformlar beraber getirilmeli. Adalet, yargının bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü gibi kavramlarla istihdam yaratmanın bir ilgisi var mı artık iktidar bunu oturup düşünmeli." diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Bursa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 03:19 Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık'tan işsizlik oranı değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

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