CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık'tan yüz yüze eğitime ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık'tan yüz yüze eğitime ilişkin açıklama Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, "Öğretmenlerimizin öğrencilerine, öğrencilerimizin sınıflarına ve arkadaşlarına, öğretmenlerine kavuşmasını hepimiz isteriz ancak bunu sağlamak için gereken tedbir ve önlemleri dikkate almak önceliğimiz olmalıdır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, "Öğretmenlerimizin öğrencilerine, öğrencilerimizin sınıflarına ve arkadaşlarına, öğretmenlerine kavuşmasını hepimiz isteriz ancak bunu sağlamak için gereken tedbir ve önlemleri dikkate almak önceliğimiz olmalıdır." ifadelerini kullandı.

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Karabıyık, yazılı açıklamasında, kademeli normalleşme kapsamında, tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında isteğe bağlı olarak haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacağını hatırlattı.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda ise yüz yüze eğitime dünden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlandığını aktaran Karabıyık, 23 Mart 2020'den itibaren genel olarak uzaktan öğretim yapılmaya çalışıldığını anımsattı.

Bu süreçte ek öğretmen, sağlık ve temizlik görevlisi ataması yapılmadığını, okulların fiziksel ihtiyaçlarının da tam anlamıyla karşılanmadığını savunan Karabayık, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığının bu noktada yalnızca bir 'Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu' hazırlaması yeterli değildir. Öğrencilerimizin 15 aydır uzak kaldığı okullarının salgının yayılım merkezine dönüşmesinin önüne geçecek koşulların sağlanmasının yanı sıra tüm eğitim emekçilerinin aşılarının vakit kaybetmeden tamamlanması ve okullarda salgın riskini önlemek için hızlı test yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde, öğrenciler için evlerinden sonra en güvenli yer olması gereken okullar, bir salgın riski merkezine dönüşecektir. Öğretmenlerimizin öğrencilerine, öğrencilerimizin sınıflarına ve arkadaşlarına, öğretmenlerine kavuşmasını hepimiz isteriz, ancak bunu sağlamak için gereken tedbir ve önlemleri dikkate almak önceliğimiz olmalıdır."

Cumhuriyet Halk Partisi, Lale Karabıyık, 23 Mart, Okul, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:18 Kaynak: AA

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