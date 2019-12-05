Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca'dan Çerçioğlu'na "kadın hakları günü" ziyareti
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca'dan Çerçioğlu'na "kadın hakları günü" ziyareti

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca'dan Çerçioğlu'na

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile bir araya geldi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse ile kentte temaslarda bulunan Karaca, Çerçioğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Karaca, parlamentoda sadece siyasi partilerin kadın kotasının bulunmasını yeterli bulmadıklarını söyledi.

Siyasi Partiler Kanunu'nda yapılacak değişiklikle parlamentoda kadın kotası uygulamasına geçilmesi gerektiğini ifade eden Karaca, "Biz kadınlar şunu talep ediyoruz. Kadına yönelik şiddet, cinayet ve istismar suçlarında takdiri indirim uygulanmasın. Suçların kadına yönelik işlenmesinden dolayı cezalarda ağırlaştırıcı düzenlenmelerin mutlaka hayata geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Buradan parlamentoya verdiğimiz kanun teklifinin de yasallaşması için tüm siyasilere çağrıda bulunuyoruz." dedi.

CHP Kadın Kolları Başkanı Köse de kadınların siyasette yeteri kadar temsil edilmediği ülkelerin geriye gittiğini savunarak, "Toplumumuzun hak ettiği şekilde yüzde 50 kadın temsiliyetiyle yönetilmesini arzu ediyorum. Buradan tüm yöneticilere, karar vericilere seslenmek istiyorum: Bu ülkenin yüzde 50'si kadınsa temsiliyette de yüzde 50 kadının olması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise kadına yönelik şiddete karşı en duyarlı kentler arasında yer aldıklarını vurguladı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kadın Hakları Günü, Aydın, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:40 Kaynak: AA
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